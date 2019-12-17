Дорогой для "Газпрома", но не долгосрочный для "Нафтогаза": сценарии газового контракта

Краткосрочное соглашение с Украиной решает тактические проблемы "Газпрома", но ставит под вопрос стратегические перспективы компании.

Пока судно Pioneering Spirit со скоростью 0,1 узла укладывает трубы "Северного потока-2" в воды зимнего Балтийского моря, газовые переговоры России и Украины столь же медленно и неуклонно движутся к завершению.

Уже мало кто из моих собеседников сомневается, что стороны достигнут соглашения о продлении транзита до десяти часов утра 1 января, хотя пока неясно, каким именно оно будет. Но уже понятно, каким это соглашение точно не станет.

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Во-первых, оно не станет долгосрочным. Те сроки, которые называют сейчас мои источники – от одного года, на котором настаивает "Газпром", до пяти лет, которые хотел бы "Нафтогаз", и три года как компромисс между этими позициями, – не позволяют ни одной из сторон решить долгосрочные задачи. Так, "Газпром" не сможет воспользоваться украинской системой, чтобы увеличить экспорт газа в Европу к концу 2020-х годов, когда ниша для импортного топлива вырастет на фоне сокращения собственной европейской добычи. Украина же с таким коротким контрактом не сможет привлечь значимые средства для модернизации своей газотранспортной системы – ни в форме кредитов, ни в форме вхождения новых акционеров.

Во-вторых, соглашение не будет дешевым для "Газпрома". Украина настаивает на значительно более высоком транзитном тарифе, чем сейчас, что признавал и президент РФ Владимир Путин. Тем не менее для России искушение согласиться даже на такие неприятные условия очень велико, ведь "Газпрому" и нужен всего год, чтобы окончательно достроить "Северный поток 2" и газопроводы –продолжения "Турецкого потока", и тогда про транзитные проблемы Украины можно будет при желании забыть.

В сущности, такой новый контракт даст России и Украине лишь отсрочку для понимания того, готовы ли страны и дальше продолжать сотрудничество в газовом бизнесе, которое выгодно для них обеих.

Очевидно, что краткосрочное соглашение не решает коренного вопроса – будет ли сохранен транзитный потенциал украинской газотранспортной системы.

Если нет, то Украина лишится, без преувеличения, самой доходной отрасли своей экономики. "Газпром" же будет не способен увеличить поставки дешевого конкурентоспособного газа в Европу, в результате чего эту нишу займет сжиженный газ – возможно, отчасти тоже российский. Но наибольшую выгоду от такого сценария получат США как потенциально крупнейший производитель СПГ, а также Польша как возможный будущий газовый хаб в Восточной Европе.

Краткосрочное соглашение с Украиной решает тактические проблемы "Газпрома", но ставит под вопрос стратегические перспективы компании. Впрочем, следует быть реалистами: невозможно заключить долгосрочную сделку, ведя переговоры всего полтора месяца в столь сложных стартовых условиях. Новый короткий контракт, который в любом случае намного лучше, чем ничего, по крайней мере покупает сторонам время.

Автор: Юрий Барсуков

Источник: Коммерсантъ

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