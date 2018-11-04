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      Дороже, чем дом: Оля Полякова ошеломила расходами на концерт " Королева ночи"

      128 Читати новину українською
      Оля Полякова
      Оля Полякова / tv.ua

      В конце октября певица Оля Полякова сыграла грандиозный концерт в столичном Дворце спорта. Выступление было насыщено яркими постановками и эффектными сюрпризами для зрителей.

      Во время концерта "Королева ночи", который состоялся в Киеве 26 октября, Оля Полякова продемонстрировала не только сильный вокал, но и эффектное шоу, которое надолго запомнится зрителям. Артистка привлекла 700 человек творческой группы и использовала 245 тонн декораций. Концерт отметился неожиданными решениями.

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      Не менее потрясающе выглядели сценические костюмы Оли Поляковой. Артистка сменила 11 образов во время грандиозного шоу "Королева ночи". Все выступление, по словам Оли Поляковой, обошлось ей не дешево.

      Ровно в 2 раза дороже, чем построила дом. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: "Боже, какой дешевый я себе дом построила",
      – призналась Оля Полякова в программе "Светская жизнь".

       

      Певица добавила, что вкладывала в шоу все заработанные деньги на корпоративах и концертах. Несмотря на то, что Оля Полякова получает до 30 тысяч евро за выступление, "Королева ночи" обошлась ей в несколько миллионов.

       

      Не обошла вниманием актриса и смертельный номер, который она создала благодаря украинскому иллюзионисту Андрею Чеканюку. Мужчина поместил звезду на прозрачный стол и распилил ее пополам.

      "Обычно в этом фокусе такие тумбы, где прячется второй человек. У меня был совсем прозрачный стол. Это фокус сделан за рубежом, уровня Дэвида Копперфилда. От 5 миллиметров я бы не так сделала, и ножки бы мне отрезало", – добавила Оля Полякова.

      Теги: LifeStyle Музыка Оля Полякова
      Источник: 24 Канал
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