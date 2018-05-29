Дорожная децентрализация: стало известно в каких регионах лучшие дороги, а где худшие

С 1 января в рамках децентрализации ответственной за дороги местного значения стала местная власть, а именно областные и районные администрации. Министерство инфраструктуры совместно с "Укравтодором" отчитались о первых результатах работы в новом сезоне.

Впервые "Укравтодор" отвечает за дороги государственного значения. Местные 121 тысяча километров, в рамках децентрализации, теперь на плечах районов и областей. Деньги на это тоже остаются на местах.

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Рейтинг областей составляли по темпу выполнения работ. Тройка лидеров выглядит довольно неожиданно: третье место заняла Ивано-Франковская, второе – Тернопольская, а первое – Запорожская области. Всего в белом списке семь регионов. Черный список возглавили Полтавская, Черновицкая, Сумская и Житомирская области, к ним присоединились Херсонская и Ровенская.

В Днепропетровской области местные водители довольны децентрализацией и соглашаются, что ремонтируют много. Работники, которые строят новую кольцевую, рассказали, что изменения почувствовали, ведь сроки на выполнение работ сократили до минимума.

Состояние дорог в Украине

В селе Борки на Львовщине планируют прокладывать платную концессионную дорогу. И этот проект более коммерческий и пока спонсоров не нашли, похоже, новой дороги местные дождутся не скоро. Львовская область вообще в рейтинг не попала, потому что документы на финансирование ремонта нужно доработать.

В этом году ремонтируют и часть трассы Киев-Одесса. Ее, как указано на сайте "Укравтодора", делают за государственные средства. Но там еще не установлены отбойники, обновлено лишь одно направление, а отдельные участки дороги вообще перекрыты.

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак пожаловался, что Киев вообще не использует деньги, ведь на счетах КГГА пылится 1,3 миллиарда гривен. Поэтому последний раз чиновников призвали предоставить необходимые бумаги и начать работать.

Славомир Новак

Дороги по новым правилам финансируются из нескольких источников – часть берут из дорожного фонда, часть денег поступает из таможни, из местных бюджетов и от правительства. А чтобы деньги пошли на дело Министерство инфраструктуры будет контролировать выполнение работ на нескольких уровнях. Такие проверки начнутся с 1 июня.

В этом году дорожники планируют установить рекорд со времен независимости – отремонтировать более 4 тысяч километров дорог, на более чем 400 объектах – работы ведут на половине из них. И хотя до сих пор 90% дорог в плохом состоянии, глава автомобильной службы дорог планирует к 2022 году соединить равными автодорогами все областные центры Украины.