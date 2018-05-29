23:34
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 11°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Дорожная децентрализация: стало известно в каких регионах лучшие дороги, а где худшие

63 Читати новину українською

С 1 января в рамках децентрализации ответственной за дороги местного значения стала местная власть, а именно областные и районные администрации. Министерство инфраструктуры совместно с "Укравтодором" отчитались о первых результатах работы в новом сезоне.

Впервые "Укравтодор" отвечает за дороги государственного значения. Местные 121 тысяча километров, в рамках децентрализации, теперь на плечах районов и областей. Деньги на это тоже остаются на местах.

Читайте также: Украина и Болгария договорились о строительстве дороги Одесса – Варна

Рейтинг областей составляли по темпу выполнения работ. Тройка лидеров выглядит довольно неожиданно: третье место заняла Ивано-Франковская, второе – Тернопольская, а первое – Запорожская области. Всего в белом списке семь регионов. Черный список возглавили Полтавская, Черновицкая, Сумская и Житомирская области, к ним присоединились Херсонская и Ровенская.

В Днепропетровской области местные водители довольны децентрализацией и соглашаются, что ремонтируют много. Работники, которые строят новую кольцевую, рассказали, что изменения почувствовали, ведь сроки на выполнение работ сократили до минимума.

Состояние дорог в Украине

В селе Борки на Львовщине планируют прокладывать платную концессионную дорогу. И этот проект более коммерческий и пока спонсоров не нашли, похоже, новой дороги местные дождутся не скоро. Львовская область вообще в рейтинг не попала, потому что документы на финансирование ремонта нужно доработать.

В этом году ремонтируют и часть трассы Киев-Одесса. Ее, как указано на сайте "Укравтодора", делают за государственные средства. Но там еще не установлены отбойники, обновлено лишь одно направление, а отдельные участки дороги вообще перекрыты.

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак пожаловался, что Киев вообще не использует деньги, ведь на счетах КГГА пылится 1,3 миллиарда гривен. Поэтому последний раз чиновников призвали предоставить необходимые бумаги и начать работать.

Славомир Новак

Дороги по новым правилам финансируются из нескольких источников – часть берут из дорожного фонда, часть денег поступает из таможни, из местных бюджетов и от правительства. А чтобы деньги пошли на дело Министерство инфраструктуры будет контролировать выполнение работ на нескольких уровнях. Такие проверки начнутся с 1 июня.

В этом году дорожники планируют установить рекорд со времен независимости – отремонтировать более 4 тысяч километров дорог, на более чем 400 объектах – работы ведут на половине из них. И хотя до сих пор 90% дорог в плохом состоянии, глава автомобильной службы дорог планирует к 2022 году соединить равными автодорогами все областные центры Украины.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Новости Украины Владимир Омелян Авто Дороги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 29 мая: убийство Аркадия Бабченко, ДТП с украинцами в Венгрии, деньги от ЕС
сегодня, 23:15 Главные новости 29 мая: убийство Аркадия Бабченко, ДТП с украинцами в Венгрии, деньги от ЕС
50
Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
сегодня, 22:04 Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
Віталій Кулик 716
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сегодня, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 144
Чем Украина Европу
сегодня, 20:02 Чем Украина Европу "кормит": победы украинского экспорта
Яніна Ткачук 462
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 1263
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук