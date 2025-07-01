Об этом 24 Каналу рассказали в МИД Украины.

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Что известно об убийстве украинок в Дорстене

В городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, обнаружили тела двух гражданок Украины. Речь идет о матери 1992 года рождения и дочери 2023 года рождения. Погибших нашли неподалеку от места их проживания.

На следующий день правоохранители задержали гражданина Украины 2009 года рождения, который сам явился на место преступления и признался в содеянном.

По факту инцидента открыто уголовное производство, выясняется в каких отношениях задержанный находился с погибшими,

– заявили в МИД.

Генконсульство Украины в Дюссельдорфе направило запрос в правоохранительные органы для выяснения дополнительной информации. Дипломаты работают над тем, чтобы установить контакт с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле учреждения.