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      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post

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      Гаррі Каспаров
      Гаррі Каспаров / DELFI

      Західні лідери кидають президенту Росії Володимиру Путіну рятівний круг замість того, щоб стримувати його.

      "Коли на початку вересня російські місцеві вибори пішли не так, як задумав президент Володимир Путін, він не примирився. Попри звичні методи недопуску та арешту кандидатів від опозиції, побиття мирних демонстрантів і повної підтримки обраних кандидатів контрольованими державою ЗМІ, путінська партія "Єдина Росія" отримала поразку на виборах по всій країні, особливо в Москві. Чотири дні потому Путін влаштував найбільшу за своє 20-літнє правління операцію з безпеки. Рейди пройшли в 43-х містах Росії, поліція вривалася до штабів і будинків опозиційних організацій і активістів, конфіскувавши документи, комп'ютери і навіть кавоварки", – пише на шпальтах The Washington Post російський опозиціонер Гаррі Каспаров, голова організації Renew Democracy Initiative, у минулому – прославлений шаховий гросмейстер.

      протесту в Москві
      Протести в Москві напередодні місцевих виборів / Фото Getty Images

      Цікаво: США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv

      Демонстрація сили була свідченням того, що влада Путіна над Росією не настільки міцна, як він це уявляє. Він перейшов від пропаганди до кампанії насильства, спочатку проти протестувальників, а потім за допомогою рейдів, мета яких – не провести арешти, а посіяти страх.

      "Популярність Путіна і так знижувалась на фоні того, як росіяни борються з економічною стагнацією – стагнацію, посиленою західними санкціями. Щоразу, коли Путін стикається з розбратом всередині країни, він озирається за кордон. Зазвичай це виражається в нав'язуванні якоїсь проблематики, щоб виставити Путіна відважним захисником Батьківщини. Втім, останнім часом все більше росіян відкрито сумніваються в його кровопролитних і затратних авантюрах у Сирії та Україні. У нинішньому небезпечному протистоянні між Саудівською Аравією та путінським клієнтом Іраном Путін буде радий розпалити полум'я конфлікту, знаючи, що воно накрутить ціну на нафту – подарунок для нафтозалежної російської економіки та для утримання ним влади, – йдеться у статті.

      "Попри те, що становище Путіна стає все нестабільнішим, президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон, яких вважають лідерами вільного світу, кидають йому рятувальний круг. Непояснюване задобрювання Путіна Трампом добре задокументовано. Франція, попри санкції, збільшила обсяг торгівлі з Росією, і Макрон нещодавно повторив слова Трампа, висловивши підтримку поверненню Росії до групи провідних промислово розвинених країн. Ця ідея не піддається розумному поясненню, враховуючи те, що Росія була виключена з "Великої вісімки" у 2014 році за вторгнення і анексію Криму, українського півострова, який залишається під владою Росії. Коли Захід посилає Росії такі сигнали всепрощення, Путін негайно використовує їх, щоб показати російським елітам, що він досі велика людина, що тільки він може добитися зняття санкцій – і що він нікуда не піде", – пише Гаррі Каспаров.

      Трамп і Макрон
      Еммануель Макрон та Дональд Трамп задобрюють Путіна

      "Замість стримування Путіна від подальших агресивних дій, як втручання у вибори чи вторгнення до сусідньої країни, таке умиротворення лише каже йому про те, що немає причин змінювати свою поведінку. Необхідний єдиний фронт демократичних націй, які б заявляли, що Росія доти не вийде з ізоляції, доки не відмовиться від репресій всередині країни і своїх зловмисних авантюр за кордоном", – стверджує Каспаров.

      Російський опозиціонер зазначає, що допоміг скласти відкритий лист, який підписали визначні експерти в політиці, дипломатії, юриспруденції, мистецтві та правах людини з усього світу і з усього політичного спектру. У листі міститься заклик до лідерів демократичних країн "відмовитися від міжнародного визнання путінської легітимності, якої він прагне, і розірвати економічні зв'язки, які він використовує для поширення корупції та фінансування своїх внутрішніх репресій, гібридних воєн і глобальних кампаній замахів".

      "Це не може відбутися одразу. Останнє, що потрібно США напередодні президентських виборів – це підбадьорений Путін та його улюблений кандидат, наділений повноваженнями президента. У понеділок стало відомо, що Росія зламала системи зв'язку ФБР у 2010 році, доки президент Барак Обама все ще носився зі своїм абсурдним "перезавантаженням" стосунків з Путіним. Трамп зумів погіршити ситуацію. Навіщо намагатися підслухати розмови президента, якщо він зателефонує вам і все розповість сам? Лише уявіть собі, скільки цінної інформації може отримати від нього колишній співробітник КДБ, такий як Путін, за пару годин бесіди, схожої на ту, що відбулась минулого року в Гельсінкі".

      Литовський політолог Маріус Лаурінавічюс зазначив, що в демократичних країнах громадянам непростимо звинувачувати обраних представників у тому, яким шляхом вони ведуть свої країни. Відповідальність лежить на кожному з громадян. "Це ви, – сказав він, – це все ми". На відміну від народу Росії, громадяни вільного світу можуть притягти до відповідальності своїх політиків, і для цього давно прийшов час",
      – підсумовує автор публікації.

      Важливо: Розгін протестів у Росії: в США заговорили про жорстку відповідь

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дональд Трамп Владимир Путин Публикации Аннексия Крыма Эммануэль Макрон Санкции G7
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