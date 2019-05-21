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      Досрочные выборы – сигнал для инвесторов, – эксперт

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      Досрочные выборы и украинская экономика
      Досрочные выборы и украинская экономика / dpchas.com.ua

      Досрочные выборы не повлияют критически на экономику Украины. Зато они открывают возможности до конца года изменить роль и место Украины в повестке дня наших внешних партнеров.

      Такое мнение в комментарии 24 канала высказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

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      "Если в конце июля состоятся парламентские выборы, то до конца августа у нас будет новый парламент, новый Кабинет министров, коалиционное соглашение и даже новая программа действий Кабмина. У нас появится коалиционное соглашение – некий набор решений, согласованных и принятых на вооружение правительством, что будет индикатором для инвесторов, как внутренних, так и внешних. Хотя доверие к Украине со стороны инвесторов на низком уровне, какая-то предсказуемость – появится, а вместе с ней и интерес инвесторов", – пояснил эксперт.

      Все инвесторы – и внутренние, и внешние – в крупные объекты в Украине в этом году инвестировать не собирались, год рассматривали как избирательный и все поставили, условно говоря, на "паузу". Причем не только украинцы, но и европейцы по ряду своих программ. Никто не понимал, чем закончатся выборы, потому – никто кардинальных решений не принимал, отметил Амелин.

      Однако для Украины существуют риски и вызовы относительно сотрудничества с МВФ. В конце мая-июня Фонд должен был проводить очередной пересмотр по программе, которая у нас сейчас действует, и досрочные выборы влияют на то, что этот пересмотр не состоится.

      Итак – транш в ближайшее время мы не получим. Летом МВФ уходит в отпуск. Следующий пересмотр должен быть в конце ноября-декабре. Все будет зависеть от вновь сформированного Кабинета министров и как они смогут договориться с МВФ об очередном транше,
      – отметил Амелин.

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      Но есть еще один минус: под этот транш была подвязана европейская программа финансирования Украины. По оценкам Института будущего, в этом году мы справимся с выплатами по внешним долгам, но в следующем году без внешнего финансирования нам будет очень трудно пройти обслуживание долгов. Нужно будет проходить реструктуризацию или искать дополнительные источники финансирования.

      "А учитывая, что мы стоим на пороге нового мирового кризиса, для развивающихся стран и таких непростых, как Украина, стоимость ресурсов может вырасти. Что отразится на бюджетной и фискальной политике", – констатировал эксперт.

      Но в позитивном сценарии, подчеркнул он, если будет сформирована обновленная Верховная Рада, где будет меньше влияния олигархов и пророссийских сил, то можем получить конструктивную группу депутатов, заинтересованных в развитии Украины.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады Транш МВФ Инвестиции
      Источник: 24 канал
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