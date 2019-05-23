Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам

Вместе с новым президентом мы получили целую кучу политических перестановок и изменений. В Украине политика и экономика идут рядом. Украинские экономисты по-разному оценивают шансы Украины на экономический рост, но не считают, что досрочные выборы кардинально изменят жизнь украинцев. Мы только получили шанс ее изменить.

Недавно Украина выбрала нового президента. Во время вступления в должность он объявил о роспуске парламента, уволил ряд государственных руководителей. Украинские эксперты рассказали 24 каналу, что означают такие политические перестановки для украинцев, и как они повлияют на экономические и финансовые показатели.

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Выборы и курс валют

Украинцы до сих пор традиционно считают стабильность курса валют показателем того, насколько в экономике все хорошо. Эксперты не прогнозируют значительных потрясений. Хотя риски есть.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что валютный рынок отреагирует на досрочные выборы достаточно спокойно. Хотя неполучение очередного транша от МВФ в размере около миллиарда долларов (об этом чуть дальше) может ослабить национальную валюту: это заставит НБУ делать допэмиссию, что может привести к незначительной девальвации гривни.



Информация о досрочных выборах

Эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась отметил, что опыт предыдущих президентских выборов показал почти отсутствующую корреляцию между изменением политической конфигурации в стране и динамикой курсов основных валют.

В стране происходит стабилизация валютного рынка благодаря росту объемов экспорта, портфельных инвестиций и позитивных сигналов со стороны Европейского Союза относительно макроэкономической помощи,

– отметил Бардась.

По наблюдению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, валютный рынок благоприятно отнесся к инаугурации нового президента Владимира Зеленского и к первым решениям, озвученным им на новой должности. Включая заявление о роспуске Верховной Рады. Так в понедельник в первой половине 20 мая гривня укреплялась, причем на межбанке даже сильнее, чем на наличном рынке.

На этой неделе мы ожидаем незначительный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 гривны, а наличный доллар в банках – около 26,2-26,4 гривни,

– уточнил эксперт.

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Выборы и МВФ

Сотрудничество с Международным валютным фондом важно для Украины, потому что именно эта институция дает нам финансовую помощь, которая поддерживает нашу возможность расплачиваться с внешними долгами и дает сигнал другим международным кредиторам, что с Украиной можно иметь дело.

Заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта считает, что устойчивость украинской позиции будет зависеть от того, как новое руководство государства сможет договориться с МВФ.

Он отметил, что хотя много кто ругал коалицию и действующее правительство, но они держали определенную стабильную ситуацию.

Экономический рост – есть, оно ускоряется, гривна не падает, дефицит бюджета сокращается, государственный долг сокращается. Программа МВФ, которая нас держит на плаву и удерживает от дефолта и коллапса, продолжается. Если результаты выборов будут такими, что в результате мы потеряем программу МВФ, то начнем печатать деньги, потеряем независимость НБУ, раздуем дефицит бюджета. И это закончится плохо и быстро,

– отметил Кухта.

Второй вопрос досрочных выборов, по мнению эксперта – тайминга в сотрудничестве с МВФ. Он напомнил – Украина находится в периоде пиковых выплат по внешнему долгу. Они накладывают определенный график. Как раз сейчас должен быть определенный пересмотр программы, что Украина сделала, и может быть предоставлен очередной транш. Тут – досрочные выборы, еще и с призывом от президента к правительству уйти с должностей.



Украине нужно сотрудничество с МВФ

"Теперь не совсем понятно, насколько эффективными будут эти переговоры. Возможно, это отсрочит несколько получение транша. Надеюсь, это не повлияет кардинально на финансовую стабильность. Но тогда новому парламенту придется быстро сформировать правительство и провести переговоры с МВФ, выполнив условия, если какие-то из них не будут выполнены", – пояснил он.

Кухта также отметил, что МВФ ведет сотрудничество со многими странами, где происходят выборы – это нормальная демократическая практика. Вопрос в том, насколько мы готовы выполнить условия МВФ.

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Как выборы повлияют на ожидания инвесторов

Интерес инвесторов к Украине означает, что в нашу экономику придут деньги, которые нам крайне необходимы для нормального развития. И досрочные выборы открывают возможности ускорить процесс и уже до конца года изменить роль и место Украины в повестке дня наших внешних партнеров, – отметил в комментарии 24 каналу директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Если в конце июля состоятся парламентские выборы, то до конца августа у нас будет новый парламент, новый Кабинет Министров, коалиционное соглашение и даже новая программа действий Кабмина. У нас появится коалиционное соглашение – некий набор решений, согласованных и принятых на вооружение правительством, что будет индикатором для инвесторов, как внутренних, так и внешних. Хотя доверие к Украине со стороны инвесторов на низком уровне, какая-то предсказуемость – появится, а вместе с ней и интерес инвесторов,

– пояснил эксперт.

При этом было ожидаемо, говорит он, что все инвесторы – и внутренние, и внешние – в крупные объекты в Украине в этом году инвестировать не собирались, год рассматривали как избирательный и все поставили, условно говоря, на "паузу". Причем не только украинцы, но и европейцы по ряду своих программ. Никто не понимал, чем закончатся выборы, потому – никто кардинальных решений не принимал, отметил Амелин.

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Вадим Бардась отметил, что основное недоверие со стороны потенциальных инвесторов формируется из-за высокого уровня коррупционной составляющей в деловой среде Украины.

Задекларированный курс действующего президента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины, поэтому предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ уже является позитивным сигналом того, что инвестиционная среда улучшается,

– считает он.

Эксперт "Института национальной политики" Марина Багрова отметила, что в украинском бизнесе, так же как и у подавляющего большинства граждан Украины, существует сильный запрос не только на новый парламент и правительство, но и суд. И этот вопрос будет стоять перед новой Радой.

О политических рисках

Марина Багрова обратила внимание на другой риск – негативное влияние на все вышеизложенные факторы может вызвать политический кризис, который может возникнуть в случае умышленного саботажа Верховной Рады Указа Президента Украины о роспуске и назначении досрочных выборов.