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      Достал гранату и подорвал себя, – полиция о гибели стрелка в Харькове

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      Полиция рассказала детали подрыва на гранате стрелка в Харькове
      Полиция рассказала детали подрыва на гранате стрелка в Харькове / Фото 24 канала, Анна Черненко

      Алексей Титов во время смертельной перестрелки в Харькове получил ранения и скрылся с места инцидента. Когда правоохранители нашли его и хотели задержать – мужчина подорвал себя гранатой и погиб.

      Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко подробно рассказал о бегстве и гибели Титова.

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      Злоумышленник скрылся с места перестрелки возле супермаркета "Восторг" на своем автомобиле Toyota RAV4, который впоследствии поджег. Правоохранители преследовали его и нашли вблизи Южного вокзала на железнодорожной колее.

      Полиция продолжила преследовать преступника, он уже был ранен, поэтому видел, что шансов у него нет. Когда патрульные достали оружие, он достал гранату и подорвал себя,
      – рассказал Сокуренко.

      Полицейские нашли на месте гибели Титова оружие иностранного образца.


      Гранаты на месте гибели Титова / фото 24 канала, Анна Черненко

      Что известно о перестрелке в Харькове?

      • Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.
      • Правоохранители нашли подожженные авто Титова вблизи Южного вокзала. Мужчина подорвался насмерть на глазах полицейских.
      • На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в тяжелом состоянии в больнице.

      Что известно о смертельной перестрелке в Харькове: смотрите видео (18+)

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Перестрелка в Харкове Новости Харькова Криминальные новости Оружие
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