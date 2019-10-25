Достал гранату и подорвал себя, – полиция о гибели стрелка в Харькове

Алексей Титов во время смертельной перестрелки в Харькове получил ранения и скрылся с места инцидента. Когда правоохранители нашли его и хотели задержать – мужчина подорвал себя гранатой и погиб.

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко подробно рассказал о бегстве и гибели Титова.

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Злоумышленник скрылся с места перестрелки возле супермаркета "Восторг" на своем автомобиле Toyota RAV4, который впоследствии поджег. Правоохранители преследовали его и нашли вблизи Южного вокзала на железнодорожной колее.

Полиция продолжила преследовать преступника, он уже был ранен, поэтому видел, что шансов у него нет. Когда патрульные достали оружие, он достал гранату и подорвал себя,

– рассказал Сокуренко.

Полицейские нашли на месте гибели Титова оружие иностранного образца.



Гранаты на месте гибели Титова / фото 24 канала, Анна Черненко

Что известно о перестрелке в Харькове?

Перестрелка произошла днем 25 октября на улице Клочковской в Харькове. 2 мужчин (Георгий Исаков и Владимир Борох) выстрелили из оружия в другого мужчину (Алексея Титова). Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента.

выстрелили из оружия в другого мужчину Последний отстрелялся в ответ и скрылся с места инцидента. Правоохранители нашли подожженные авто Титова вблизи Южного вокзала. Мужчина подорвался насмерть на глазах полицейских.

на глазах полицейских. На месте перестрелки погиб Владимир Борох, а Георгий Исаков получил ранения. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Что известно о смертельной перестрелке в Харькове: смотрите видео (18+)