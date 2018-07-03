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Достанется ли найденная земля Холодницкого простым украинцам: мнение журналистки

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Достанется ли найденная земля Холодницкого простым украинцам
Достанется ли найденная земля Холодницкого простым украинцам / УНИАН

Топ новость в информпространстве и в соцсетях – "неожиданно" найденные активистами из "Центра противодействия коррупции" земельные владения главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Конституция гарантирует реализацию земельных прав судьям и прокурорам, а для простых украинцев – это русская рулетка.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" журналистка Татьяна Мартынюк.

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Как отметила журналистка, Назар Холодницкий несколько лет назад получил землю от государства, причем – бесплатно. Просто написал заявление на получение земли, просто получил согласие, просто приватизировал.

Собственно сам Холодницкий, отвечая на подозрения активистов в слишком красноречивых совпадениях и подозрениях, что земля его семье выделялась по не совсем прозрачным схемам, отвечал лаконично – воспользовался конституционным правом, которое есть у каждого гражданина,
– сказала Мартынюк.

"Конечно, желающих получить землю, особенно в пригороде столицы – сотни тысяч, но как показывает практика везет реализовать свое конституционное право далеко не всем простым гражданам. Но почему-то в списках таких счастливцев оказываются опять же судьи, прокуроры, чиновники, СБУшники", – добавила она.

У нас прекрасная Конституция, она много чего нам гарантирует, но реализовывать свои права удается далеко не всем гражданам. Мы достойны того, чтобы жить в другой Украине, где законы не виртуальные, а воплощаются в жизнь,
– отметила Татьяна Мартынюк.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 2 июля 2018 года

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Назар Холодницкий Видеоблоги рынок земли Приватизация
Источник: 24 канал
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