Достанут из-под земли, или Как Paypal "выбивает" деньги из покойников

Уже долгое время идут разговоры о том, что мировая платежная система Paypal, одно из изобретений гениального Илона Маска, может "зайти" в Украину – но это событие постоянно откладывается.

Говорят, из-за противодействия лично Путина – мол, система такая мощная, что кремлевскому пахану отнюдь не хочется, чтобы украинцы ее имели. В России она, кстати, действует – за исключением оккупированного Крыма...

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Впрочем, давайте не творить себе очередного кумира и слишком увлекаться тем PayPal. В конце концов, это платежная система – а там, где речь идет о деньгах, законы капитализма бывают суровыми. Относительно компании Paypal – то она недавно проявила себя едва ли не самой жесткой из всех.

"Из-под земли достанем!"

Если умирает человек – его родственники должны не только как-то справиться с горем, но и решить много важных дел. Как организовать похороны? Что произойдет с завещанием, которое обычно должно отвечать многочисленным бюрократическим нормам и правилам? Приходится аннулировать счета умершего во многих компаниях, разбираться с зафиксированными там данными. Где-то покойный оставил долги, где-то наоборот – ему задолжали... А в Великобритании недавно произошло событие, которое, вероятно, была бы смешным, если бы не было связано именно со смертью. Да и вообще – оно больно ударило по семье умершего человека.

Подданной Ее Величества Елизаветы II, г-же Линдси Дардл, увы, не суждена такая долгая жизнь, как ее королеве: она умерла 31 мая этого года от рака груди. Ее муж, мистер Говард Дардл, сообщил, в частности, компанию PayPal, клиенткой которой та была, о смерти своей жены и предоставил необходимые документы: копию свидетельства о смерти, копию завещания и копию паспорта. Ответ компании не заставил себя долго ждать: в официальном письме на имя покойницы фирма Paypal выдвинула требование оплатить долг в размере более 3 тысяч фунтов стерлингов...

Объясняет PayPal это требование таким образом:

Вы (госпожа покойница – ред.) нарушили пункт 15.4 (с) соглашения с PayPal Credit, поскольку мы узнали, что вы умерли.

Итак, теперь PayPal получил право закрыть счет Линдси Дардл и требовать вернуть деньги. Если же умерший не хочет эти деньги возвращать – PayPal перечислил целый ряд штрафных санкций, которые могут быть введены против нее. Не последней в этом списке оказалась угроза подать на покойницу в суд, а также передать ее долг инкассаторской компании, которая "вытянет" из нее деньги просто из-под земли – в прямом смысле этой фразы.



Линдси и Говард Дардлы. После смерти жены от рака молочной железы Говарду пришло неприятное письмо от PayPal, в котором компания требовала покойную вернуть задолженные деньги

Как сообщил онлайн-портал The Next Web, в параграфе 15.4 (с), на который ссылается компания, указано следующее: "Мы имеем право закрыть счет и потребовать полный возврат денежной суммы, которую вы нам задолжали, если вы умрете или будете признаны недееспособными".

Говард Дардл, муж покойной, обнародовал это письмо в Twitter и пожаловался на ответ компании. В интервью BBC он заявил:

Мне пришлось просто кричать об этой истории, чтобы быть уверенным, что Paypal или какая-то другая компания, которая так невежливо поступает, поймет, какой вред она наносит родственникам умерших людей.

Следует признать, что представители PayPal довольно быстро связались с Говардом Дардлом, извинились и простили долг, после чего закрыли аккаунт Линдси. "Мы тщательно проверили внутренние процессы нашего предприятия и внесли изменения, чтобы подобные грубые ошибки больше не повторялись", – говорится в письме, которое опубликовало New York Times. Правда, что это была за ошибка и как она произошла – фирма не объяснила.

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Муж покойной рассказал, что компания назвала ему три возможные причины этого инцидента: это или ошибка компьютерной программы, или плохо сформулированный стандартный текст письма, или же человеческая ошибка. Если это неправильный стандартный текст – тогда подобные сообщения могли получить уже десятки, если не сотни умерших клиентов (то есть, их родственников). Если ошибся человек – это означает, что какой-то нерадивый клерк авторизовал подобную чепуху или же он просто записал к стандартному тексту слово deceased – то есть, "умерла".

Реклама на смерти?

Конечно, присылать письма с угрозами умершим – выглядит каким-то чрезвычайным "сюрром". Даже если компания заинтересована в том, чтобы вернуть свои деньги. Поэтому на самом деле нет большого значения, компьютер пришлет такое письмо, или человек. Дело лишь в том, что PayPal – не единственная фирма, которая ведет себя с клиентами таким образом. Многие предприятия имеют большие проблемы с перепиской, если их клиенты умирают: компьютеру, который автоматически рассылает сообщения, в общем абсолютно безразлично – жив клиент или нет: для программы или стандартной "заготовки" важно вернуть деньги. Родственники умерших подобное же воспринимают тяжело.

В 2014 году, например, одно предприятие, которое производит канцелярские принадлежности, направило рекламу семьи, которая потеряла дочь из-за автокатастрофы в Чикаго. Тема этого рекламного письма так и звучала: "Ваша дочь погибла в ДТП", после чего – покупайте, мол, наши папки, дыроколы и т.д. В отличие от PayPal, извиняться или что-то объяснять работники фирмы не стали.

В том же 2014-м крупнейшей в мире социальной сети Facebook также пришлось узнать, что ее клиенты публикуют у себя на страницах не только фото котиков или селфи. В конце года автоматическая служба компании сделала обзор фотографий, которые в течение года обнародовал некий графический дизайнер Эрик Майер, и показала ему, назвав "самыми яркими воспоминаниями года", похороны его шестилетней дочери.

В тот день я не искал горя, оно меня нашло само,

– написал Майер.

Фотография похорон появилась в сопровождении веселых картинок, которые изображали людей на вечеринке. Что ж, недавно Марк Цукерберг хвастался разработанным его специалистами "искусственным интеллектом", который, мол, может самостоятельно удалять всякий хлам, который обнародуют террористы, нацисты и другие... Наверное, неплохо было бы привлечь этот интеллект к слежке за собственными публикациями компании Facebook...

"Большие компании не очень умеют обращаться с подобными вещами", – высказался Говард Дардл в разговоре с радио BBC Radio 2. Потому что после письма от PayPal ему поступило еще одно сообщение – от банка Barclays. В нем его покойной жене сообщали, что поскольку она умерла, ей следует наведаться в ближайшее отделение этого банка и собственноручно закрыть свой счет...

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