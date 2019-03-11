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      Достаточно ли оружия в украинской армии и надёжно ли охраняется боезапас: отчет Генштаба ВСУ

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      Начальник Центрального управлением безопасности военной службы ВСУ полковник Николай Швец
      Начальник Центрального управлением безопасности военной службы ВСУ полковник Николай Швец / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Украинская армия укомплектована оружием и военной техникой на 85%. В ВСУ в течение 2014-2018 годов поставили более миллиона военных приборов и средств поражения. Для охраны оружия и техники на военных арсеналах привлекут новейшее оборудование и специальные батальоны.

      Об обеспечении оружием ВСУ и ООС

      Об этом на брифинге об обеспечении украинской армии вооружением и военной техникой рассказал начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. Информацию об этом разместили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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      По его словам, ВСУ укомплектованы оружием и военной техникой на 85%, при этом войска ООС – на 99%. И это в условиях, когда с 2014 до 2018 года обеспечение войск на всех уровнях приходилось формировать практически "с нуля".

      В 2014 году официальные отчеты свидетельствовали об обеспечении армии на 88%, но этот показатель – значительно завышен. На самом деле он составлял не более 45%. При этом половина имеющейся техники нуждалась в ремонте из-за физического старения.

      За 5 лет в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц оружия из Центра избыточного имущества. Среди них зенитные комплексы, танки, БМП, артиллерийские установки и тому подобное. Кроме того, сами по себе ремонтно-восстановительные органы ВСУ совершили более 70 тысяч ремонтов военной техники.

      Более 4 тысяч новых образцов оружия и военной техники поставили в ВСУ согласно госзаказу, к тому же – более миллиона других приборов и средств поражения. Речь идет о:

      – модернизированных самолетах и вертолетах;
      – малых бронированных артиллерийских катерах;
      – бронетанковом вооружении и технике;
      – артиллерийских системах;
      – противотанковом вооружении;
      – бронированных автомобилях;
      – радиолокационных станциях и защищенных средствах связи, средствах радиоэлектронной борьбы;
      – беспилотных авиационных комплексах;
      – средствах борьбы с беспилотными авиационными комплексами;
      – тепловизионных и ночных приборах, снайперских и антиснайперских системах.

      Видео брифинга Николая Шевцова:

      О безопасности на военных арсеналах

      Начальник Центрального управлением безопасности военной службы ВСУ полковник Николай Швец рассказал о первоочередных мерах по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов хранения боезапаса украинской армии – иными словами, военных арсеналов.

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      Строительство первой очереди защитных хранилищ для боеприпасов планируется завершить уже к концу 2019 года. Речь о 35 железобетонных хранилищах для ракет и боеприпасов. Определенные задержки в строительстве были, но их вовремя обнаружили и устранили. К исполнителям работ через суд применят штрафные санкции. С одним из исполнителем государственный контракт будет расторгнут.

      Всего в 2018 году разработали проекты реконструкции арсеналов и баз, на которых будет построено 136 защитных железобетонных хранилищ с современными системами пожаротушения и сигнализации. Три арсенала реконструируют до конца 2021 года, бюджет работ – 4,3 миллиарда гривен.

      Для 37 потенциально опасных объектов хранения ракет, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и ракетного топлива разработаны специальные проекты для оборудования надежной охраны периметра. Говорится о:

      – установке ограждения нового типа;
      – применении передовых технологий и средств охраны и видеонаблюдения, чтобы своевременно выявлять нарушителей и предотвращать теракты.
      – обеспечении системами противодействия беспилотным летательным аппаратам;
      – установке портативных детекторов обнаружения взрывчатых веществ;
      – введении в штат потенциально опасных объектов специальных батальонов охраны.

      Видео брифинга Николая Швеца:

      Напомним, 9 октября 2018 года на 6 арсенале в Ичне сдетонировали боеприпасы. В военной прокуратуре убеждали, что эти взрывы – следствие диверсии. И случаев подобных взрывов или других чрезвычайных ситуаций на украинских складах оружия – немало.

      ВибухиЧрезвычайные ситуации на военных складах в Украине

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Взривы на арсенале вблизи Ични Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
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