Достаточно ли оружия в украинской армии и надёжно ли охраняется боезапас: отчет Генштаба ВСУ

Украинская армия укомплектована оружием и военной техникой на 85%. В ВСУ в течение 2014-2018 годов поставили более миллиона военных приборов и средств поражения. Для охраны оружия и техники на военных арсеналах привлекут новейшее оборудование и специальные батальоны.

Об обеспечении оружием ВСУ и ООС

Об этом на брифинге об обеспечении украинской армии вооружением и военной техникой рассказал начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. Информацию об этом разместили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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По его словам, ВСУ укомплектованы оружием и военной техникой на 85%, при этом войска ООС – на 99%. И это в условиях, когда с 2014 до 2018 года обеспечение войск на всех уровнях приходилось формировать практически "с нуля".

В 2014 году официальные отчеты свидетельствовали об обеспечении армии на 88%, но этот показатель – значительно завышен. На самом деле он составлял не более 45%. При этом половина имеющейся техники нуждалась в ремонте из-за физического старения.

За 5 лет в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц оружия из Центра избыточного имущества. Среди них зенитные комплексы, танки, БМП, артиллерийские установки и тому подобное. Кроме того, сами по себе ремонтно-восстановительные органы ВСУ совершили более 70 тысяч ремонтов военной техники.

Более 4 тысяч новых образцов оружия и военной техники поставили в ВСУ согласно госзаказу, к тому же – более миллиона других приборов и средств поражения. Речь идет о:

– модернизированных самолетах и вертолетах;

– малых бронированных артиллерийских катерах;

– бронетанковом вооружении и технике;

– артиллерийских системах;

– противотанковом вооружении;

– бронированных автомобилях;

– радиолокационных станциях и защищенных средствах связи, средствах радиоэлектронной борьбы;

– беспилотных авиационных комплексах;

– средствах борьбы с беспилотными авиационными комплексами;

– тепловизионных и ночных приборах, снайперских и антиснайперских системах.

Видео брифинга Николая Шевцова:

О безопасности на военных арсеналах Начальник Центрального управлением безопасности военной службы ВСУ полковник Николай Швец рассказал о первоочередных мерах по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов хранения боезапаса украинской армии – иными словами, военных арсеналов. Читайте также: Украинская и американская техника отработала маневры на международных учениях: впечатляющее видео Строительство первой очереди защитных хранилищ для боеприпасов планируется завершить уже к концу 2019 года. Речь о 35 железобетонных хранилищах для ракет и боеприпасов. Определенные задержки в строительстве были, но их вовремя обнаружили и устранили. К исполнителям работ через суд применят штрафные санкции. С одним из исполнителем государственный контракт будет расторгнут. Всего в 2018 году разработали проекты реконструкции арсеналов и баз, на которых будет построено 136 защитных железобетонных хранилищ с современными системами пожаротушения и сигнализации. Три арсенала реконструируют до конца 2021 года, бюджет работ – 4,3 миллиарда гривен. Для 37 потенциально опасных объектов хранения ракет, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и ракетного топлива разработаны специальные проекты для оборудования надежной охраны периметра. Говорится о: – установке ограждения нового типа;

– применении передовых технологий и средств охраны и видеонаблюдения, чтобы своевременно выявлять нарушителей и предотвращать теракты.

– обеспечении системами противодействия беспилотным летательным аппаратам;

– установке портативных детекторов обнаружения взрывчатых веществ;

– введении в штат потенциально опасных объектов специальных батальонов охраны. Видео брифинга Николая Швеца: