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      Доставка лекарств по Украине: что известно

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      В Украине ввели жесткий карантин. Закрыты все развлекательные, спортивные комплексы, а также кинотеатры и кафе. Работают только продуктовые магазины, аптеки и автомобильные заправки. 24 канал предлагает ознакомиться с сайтом, который доставляет медикаменты домой.

      В Украине сети аптек не имеют собственной доставки, но с этим может помочь доставка от Glovo, которая сотрудничает с сайтом Liki24.

      Важно Кабмин разрешит Укрпочте доставлять лекарства на время карантина

      На основании Закона Украины "О лекарственных средствах" доставка медикаментов является незаконной. Но сайт Liki24, когда человек делает заказ, он фактически подписывает договор поручения. После этого курьеры имеют право покупать лекарства в аптеке от имени заказчика.

      Сайт Liki24 сотрудничает со многими аптеками и имеет доступ к информации об остатках на складах и наличии продукции. Сайт ищет в какой из аптек города есть нужные вам медикаменты, а дальше предлагает самый дешевый вариант.

      Также на сайте Liki24 есть разные виды доставки:

      • Доставка "Как можно быстрее" работает с 9 до 19.

      Такая доставка в городах: Винница, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Луцк, Кривой Рог, Сумы, Мариуполь, Ужгород, Ровно, Херсон, Кременчуг, Краматорск, Черкассы – стоит 89 гривен. А в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре – 99 гривен.

      • Доставка "Новой почтой" стоит – 49 гривен, получатель оплачивает стоимость услуг почты.

      Большинство аптек имеют собственную доставку, но из-за закона, эти аптеки не доставляют лекарственные средства.

      Мининфраструктуры разработает постановление Кабмину, которое позволит "Укрпочте" доставлять лекарства и медсредства на период карантина в случае необходимости.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Лекарства
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