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      Доставка наличной валюты в Украине задерживается, – НБУ

      - Читати новину українською

      Из-за закрытых границ наличную валюту доставляют в Украину с задержкой. Последние дни в кассах банков наблюдается недостаток наличности, так как спрос на нее повышен.

      Карантинные мероприятия по всему миру влияют на режим поступления наличной валюты в Украине. Об этом сообщили в Фейсбуке НБУ.

      Читайте также Карантин для денег: как гривну защищают от коронавируса

      В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту,
      – говорится в сообщении.

      Вместе с тем на корсчетах банков размещены 8 миллиардов долларов безналичной валюты. Поэтому клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках. Без проблем можно обменивать одну безналичную валюту на другую.

      Однако из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая ситуацию, Нацбанк с коммерческими банками работает над решением этой проблемы.

      Что известно о курсе НБУ на 17 марта

      • Регулятор установил официальный курс на уровне 26,52 гривны за доллар. Это на 44 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
      • Что касается евро, то его стоимость выросла на 53 копейки и составляет 29,52 гривны.

      Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.


      Как не заразиться коронавирусом / Графика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Банки НБУ Деньги Валюта
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