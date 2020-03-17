Доставка наличной валюты в Украине задерживается, – НБУ
Из-за закрытых границ наличную валюту доставляют в Украину с задержкой. Последние дни в кассах банков наблюдается недостаток наличности, так как спрос на нее повышен.
Карантинные мероприятия по всему миру влияют на режим поступления наличной валюты в Украине. Об этом сообщили в Фейсбуке НБУ.
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В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем на корсчетах банков размещены 8 миллиардов долларов безналичной валюты. Поэтому клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках. Без проблем можно обменивать одну безналичную валюту на другую.
Однако из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая ситуацию, Нацбанк с коммерческими банками работает над решением этой проблемы.
Что известно о курсе НБУ на 17 марта
- Регулятор установил официальный курс на уровне 26,52 гривны за доллар. Это на 44 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
- Что касается евро, то его стоимость выросла на 53 копейки и составляет 29,52 гривны.
Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.