Доставка наличной валюты в Украине задерживается, – НБУ

Из-за закрытых границ наличную валюту доставляют в Украину с задержкой. Последние дни в кассах банков наблюдается недостаток наличности, так как спрос на нее повышен.

Карантинные мероприятия по всему миру влияют на режим поступления наличной валюты в Украине. Об этом сообщили в Фейсбуке НБУ.

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В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем на корсчетах банков размещены 8 миллиардов долларов безналичной валюты. Поэтому клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках. Без проблем можно обменивать одну безналичную валюту на другую.

Однако из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая ситуацию, Нацбанк с коммерческими банками работает над решением этой проблемы.

Что известно о курсе НБУ на 17 марта

Регулятор установил официальный курс на уровне 26,52 гривны за доллар . Это на 44 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

. Это на 44 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Что касается евро, то его стоимость выросла на 53 копейки и составляет 29,52 гривны.

Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.



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