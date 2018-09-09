Достойно встретили врага: Порошенко рассказал про успех Украины в войне с РФ

Накануне Дня Независимости украинским специалистам удалось перехватить данные российских военных спутников, вследствие чего провокация со стороны Кремля так и не состоялась.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в Виннице.

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"Накануне нашего Дня Независимости, накануне военного парада они (российские оккупанты – 24 канал) пытались нам испортить праздник. И усиленная рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт..." – убеждает политик.

В то же время он добавил, что спутниковые снимки, работа разведки, дали возможность своевременно подтянуть резервы, подтянуть артиллерию и достойно встретить врага.

"Это стало возможным благодаря специалистам из коммуникационных специальностей, специалистам по спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке, потому что мы делали перехват с российских спутников", – констатировал украинский гарант.

Напомним, накануне Петр Порошенко также заявил, что Украина не будет реагировать ни на мнение Кремля, ни спрашивать у хозяина России Владимира Путина относительно европейской и евроатлантической интеграции, ведь это суверенное право украинского народа.