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      Доступные кредиты 5-7-9% будут выдавать частные банки: что об этом известно

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      Доступные кредиты 5-7-9% будут выдавать частные банки / Скриншот с видео

      Фонд развития предпринимательства, который является фактическим исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", готов подписать договоры с 5 частными банками. Именно Фонд уполномочен привлекать банки к программе и подписывать с ними соответствующие соглашения, а не Кабинет Министров.

      Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В ведомстве, таким образом, прокомментировали заявление главы правления Райффайзен Банк Аваль Александра Писарука, о том, что банк хотел присоединиться к программе, но не получил проекта договора с правительством.

      Подробнее! Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно

      По данным Минфина, заявление Писарука некорректно, поскольку решение о вступлении банков принимает Фонд, а не правительство.

      Директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев заверил, что условия участия одинаковые для всех банков, а информация о них изложена в "Порядке предоставления финансовой государственной поддержки", который был утвержден постановлением Кабмина.

      По словам Гашева, работа по подписанию договора на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с представителями Райффайзен Банк Аваль проводится с 29 января 2020 года. В ведомстве также отметили, что от банка не поступало дополнительных вопросов или комментариев о дополнительных разъяснениях.

      Что известно о программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

      В конце января премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что уже с 1 февраля те украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец получат "дешевый нормальный ресурс". Так он анонсировал предстоящий старт программы государственного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее цель – компенсация за счет госбюджета высоких кредитных ставок для малого и среднего предпринимательства.

      Постановление, что эта программа стартует 1 февраля, в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

      • Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и будет создано минимум два рабочих места.
      • Под 7% годовых – выручка в 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
      • Под 9% годовых – выручка имеет до 50 миллионов гривен.

      Кредиты будут выдавать как юрлицам начинающим, так и с опытом работы. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". С самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает более года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать оборудование.

      Правительство намерено финансировать любую сферу деятельности, в частности:

      • энергетику,
      • образование,
      • здравоохранение,
      • транспорт,
      • производство,
      • спорт,
      • развлечения,
      • другие услуги.

      В Кабмине рассчитывают охватить доступными кредитами 50 тысяч предпринимателей в первый год действия программы. На компенсацию предусмотрено 2 миллиарда гривен в 2020 году.


      Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Бизнес Кабинет Министров Украины Финансы Кредит
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