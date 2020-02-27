Доступные кредиты 5-7-9%: сколько займов банки уже выдали бизнесу
С начала февраля в Украине работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Банки уже выдали бизнесу займов на более 30 миллионов гривен.
О том, сколько кредитов за почти 4 недели программы выдали украинским бизнесменам, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.
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Он напомнил, что 1 февраля 2020 года правительство совместно с 7 банками из государственного и коммерческого секторов запустил программу "Доступные кредиты 5-7-9%".
Уже более 30 миллионов гривен для развития действующих бизнесов и начала новых получили предприниматели,
– написал Милованов.
По его словам, эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертной помощи для бизнеса. "Как стать "на ноги" с помощью государства", – пояснил министр.
К слову, лидером по количеству уже полученных кредитов от государства являются предприниматели Винницкой области.
Что следует знать о доступных кредитах для бизнеса
- Постановление в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Оно предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса;
- Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и кто создаст как минимум два рабочих места;
- Под 7% годовых – выручка в 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
- Под 9% годовых – выручка должна достигать 50 миллионов гривен;
- Кредиты выдают и юрлицам начинающим, и опытным. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". С самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает более года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать оборудование.