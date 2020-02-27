Доступные кредиты 5-7-9%: сколько займов банки уже выдали бизнесу

С начала февраля в Украине работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Банки уже выдали бизнесу займов на более 30 миллионов гривен.

О том, сколько кредитов за почти 4 недели программы выдали украинским бизнесменам, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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Он напомнил, что 1 февраля 2020 года правительство совместно с 7 банками из государственного и коммерческого секторов запустил программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

Уже более 30 миллионов гривен для развития действующих бизнесов и начала новых получили предприниматели,

– написал Милованов.

По его словам, эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертной помощи для бизнеса. "Как стать "на ноги" с помощью государства", – пояснил министр.

К слову, лидером по количеству уже полученных кредитов от государства являются предприниматели Винницкой области.

Что следует знать о доступных кредитах для бизнеса