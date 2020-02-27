19:51
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Доступные кредиты 5-7-9%: сколько займов банки уже выдали бизнесу

      - Читати новину українською

      С начала февраля в Украине работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Банки уже выдали бизнесу займов на более 30 миллионов гривен.

      О том, сколько кредитов за почти 4 недели программы выдали украинским бизнесменам, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

      Читайте также: Чтобы платить ипотеку в Украине, надо торговать наркотиками или оружием, – Гончарук

      Он напомнил, что 1 февраля 2020 года правительство совместно с 7 банками из государственного и коммерческого секторов запустил программу "Доступные кредиты 5-7-9%".

      Уже более 30 миллионов гривен для развития действующих бизнесов и начала новых получили предприниматели,
      – написал Милованов.

      По его словам, эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертной помощи для бизнеса. "Как стать "на ноги" с помощью государства", – пояснил министр.

      К слову, лидером по количеству уже полученных кредитов от государства являются предприниматели Винницкой области.

      Что следует знать о доступных кредитах для бизнеса

      • Постановление в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Оно предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса;
      • Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и кто создаст как минимум два рабочих места;
      • Под 7% годовых – выручка в 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
      • Под 9% годовых – выручка должна достигать 50 миллионов гривен;
      • Кредиты выдают и юрлицам начинающим, и опытным. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". С самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает более года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать оборудование.
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Банки Бизнес Кредит Тимофей Милованов – новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:40 Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук