Доступные лекарства: сколько денег выделят и когда заработает электронный рецепт

На 2019 год правительство заложило 1 миллиард гривен на финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", в рамках которой в апреле появится услуга "электронный рецепт".

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"С апреля вводим новую услугу – электронный рецепт. Не будет иметь значение ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов", – сообщил он.

Гройсман объяснил, что рецепт, который получили, например, в Киеве, можно будет показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы "Доступные лекарства" и получить медикаменты.

Сейчас таких аптек более 7800 по всей Украине.

Отметим, программу "Доступные лекарства" ввели в апреле 2017 года. За 9 месяцев прошлого года было продано лекарств на 614 миллионов гривен по 14 миллионам рецептов.

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