В век информационных технологий о рождении ребенка знают всё и все. Особенно те, кто к этому имеет мало отношения. Потому вместо увеличения просвещенности и образованности получается наслоение личных впечатлений на вычитанное в недрах интернета – и вот уже готовы установки для будущей мамы, которые могут испортить ей материнство или даже отпугнуть от него.

Нужно ли готовиться к беременности и как? Насколько большая угроза не родить? Как правильно питаться? Об этом и многом другом 24 каналу в эксклюзивном интервью рассказала психолог, инструктор по подготовке к родам, доула Тамара Андреева – специалист, имеющий прямое представление о материнстве и подготовке к нему.

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Тамара, расскажите – как подготовиться к беременности? Надо ли это делать?

Женщины начинают готовиться к беременности с рождения. Еще будучи маленькой девочкой, она слышит рассказы о родах от мамы, знакомых. И она уже формирует свою перинатальную историю: сколько деток она бы хотела, как это будет происходить. И женщина приходит к беременности уже с какими-то своими установками. Менять чье-то мировоззрение – нет у меня такой цели, у каждого человека свой путь, мне важно дать поддержку маме. Но могу сказать, что многие, пройдя мой курс по подготовке к родам, меняются. Они легко прощаются с токсичными установками, которые мешали им почувствовать себя счастливой мамой.

Кто такая доула?Это помощница при беременности и во время родов, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку. В отличие от акушера, доула не использует медицинские методы.

Подготовка к родам включает в себя три блока. Первый, информационный – предоставляется информация, которая имеется на сегодняшний день. Я даю знания, которые будут ей полезны, и во время беременности, в роддоме, и в послеродовой период. На занятиях я даю общую информацию: какие бывают роды, как они могут проходить. Бывают естественные роды, с осложнениями, кесарево сечение. Знать об этом очень важно: таким образом женщина и ее партнер чувствуют себя уверенно в любой ситуации. Так как роды это творческий процесс и важно не планировать один сценарий, а идти, полностью доверившись себе и своему малышу.

Второй блок – знания о питании. На очень многое влияет образ жизни беременной, ее рацион. Рожать без набора лишних килограмм намного мягче для нашего организма. Послеродовой период и восстановление будут проходить на много лучше, мягче, когда женщина держится в своей форме.

Третий блок – физические нагрузки. Двигаться – это важно. Это может быть ходьба, прогулки в парке, плавание, сауна, какой-то вид спорта, которым женщина занималась до беременности.

Никаких секретов нет. Готовиться к беременности или нет – решает каждый сам. Но те, кто приходят ко мне за вторыми, третьими детками, и не имевшие такой подготовки раньше – жалеют об этом. Говорят: если бы с первым ребенком обо всем этом знали, то было бы меньше беспомощных ситуаций. То есть, обладая информацией, мама и папа уверенны в том, что происходит. Нет правильного и неправильного. Есть личный опыт. И с каждым ребенком он свой. Но понимание курсы дают. Потому – я бы рекомендовала готовиться.

Еще один аргумент. Раньше мы жили большими семьями, несколько поколений в одном доме, бабушки, прабабушки, сестры. Рядом полсела родственников, и был обмен информацией. Сегодня урбанизация захватила наш мир, семьи сейчас далеко друг от друга, молодежь уезжает в другой город, и знания, которые передавались из поколения в поколение, прерываются. Плюс очень много информации со всех сторон, мы живем в мире цифровых технологий, и в интернете пишут все, кому не лень.



Подготовленные родители защищены от беспомощности

А беременные очень впечатлительны, и читая это все – не важно, хорошее или плохое – приобретают какие-то сценарии, которые потом приходится прорабатывать. Лучше работать над своими убеждениями, а не брать чужой опыт. Я всем рекомендую ставить огромный фильтр и отсеивать опыт других. Готовиться только к своему и именно к этому малышу. И мои выпускники, которые приходят во второй и третий раз, слушают тот же курс – он не поменялся за 8 лет – говорят, что это дает им уверенность. Заряжаются уверенностью, друг другом, моей поддержкой.

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Какие самые "токсичные" убеждения, с которыми Вы сталкивались?

Их много. Например: "я не могу рожать". Потому что "у мамы кесарево, у бабушки кесарево, и я точно не рожу". Что "обязательно будет травма ребенка, потому что у нас все плохо с медициной". Что "нельзя брать мужа на роды, потому что он станет импотентом, у нас никогда не будет хорошего секса". Что "я потеряю привлекательность после родов" или "я никому не буду нужна", что "ребенок украдет любовь моего мужа", что "я ничего хорошего не могу дать своему ребенку", что "воспитание – это труд".

Ко мне приходят люди 33-35 лет. 18-летние мамы – это единичные случаи. В 33-35 – это уже осознанный ребенок. Многие такие мамы чего-то добились в жизни, и у них огромный страх, что после родов не смогут реализоваться.

Я много им рассказываю со своего опыта материнства, и опыта моих выпускниц, что дети – это только двигатель вперед, вдохновение, это лучший коуч, который открывает в вас множество талантов, о которых вы даже и не знали, что так можете.

Например – не спать неделю. Или полгода. Или – кормить грудью, говорить по телефону и одной ногой вытирать лужу. Или вдруг приходит озарение, что вы всю жизнь мечтали работать с детками, и вы открываете свой садик. Или становитесь кондитером, или налаживаете мануфактуру по натуральной косметике.

А вот в тему урбанизации – сейчас многие работающие женщины не идут в декрет на 6-7 месяце, а работают до последнего. Вот прямо до роддома. Это нормально?

Абсолютно нормально, если работа в удовольствие. Если человек чувствует себя на работе нужным, важным и ему там комфортно. Я всегда за любовь. Если есть любовь к делу, она вдохновляет и окрыляет, то во время беременности это ничем не мешает. Какая бы работа ни была.

Какие-то специальные режимы для беременных я никогда не поддерживала. Потому что тогда рушится вся моя теория, что каждый человек – это вселенная, индивидуальность. Если человеку классно – то почему нет?

Во время беременности человеку можно делать абсолютно все. Нет ничего, что нельзя. Единственное, если что-то у вас вызывает тяжесть, неприятие, плохое самочувствие, эмоциональную тягость, – тогда этого не делайте.

А если по медицинским показаниям врачи что-то констатируют, и запрещают, например, ходить, активно двигаться? А женщина любит гулять.

Мое убеждение – нас выбирают дети. У меня есть истории, когда беременность протекала идеально, а дети так и не пришли. Замершая беременность, к примеру. А есть беременности, висевшие на волосинке, при этом были подвижные, активные мамы – и дети приходили в эти семьи. Главное – вера в ребенка, в то, что все будет так как нужно вашей семье, и что вы делаете все самое лучшее для себя, а значит и для ребенка. Мама – вы, и вы интуитивно чувствуете, что надо, что нет.

А у докторов – сколько людей, столько и мнений. В огромном городе человека может осмотреть десять докторов, и они дадут десять разных заключений. А решение принимать вам.

Расскажите подробней о питании во время беременности. Как питаться правильно, что нельзя?

Важно, чтобы было дробное питание. Часто: три основных приема пищи и два-три перекуса. Таким образом мама не ходит голодная. И она не наедается большими порциями, что не дает сбоя в ее обмене веществ и лишнего веса. Я в первую беременность набрала 35 килограммов, всем рассказывала, что это генетика, у нас все полненькие, и я полненькая. Я первой стояла в булочной, ждала булочки с повидлом и посыпкой. Меня все там знали. Я позволяла себе кушать все и много – это ж для ребеночка, так лучше, и это вообще он хочет, а не я. Но это неправда. И потом очень трудно и ходить беременность – были отеки, давление, и трудно восстанавливаться. Потому что лишний вес – это огромная нагрузка для организма. Со второй беременностью я пересмотрела свой рацион и подход к беременности, и набрала всего 9 килограммов. Генетика сразу отступила. И это сразу же легкость. Ты делаешь все, можешь бегать-прыгать, не чувствовать усталости, тем более это актуально, когда у вас есть детки еще, так как маму им никто не отменял, и вы любите свою работу и поэтому вам важно оставаться подвижной.

Потому – дробное питание. И важно, чтобы была вся пищевая пирамида: овощи, злаки, рыба, мясо, кисломолочные продукты. Секретов нет. Все просто: углеводы стараемся употреблять до обеда. После – белковую пищу. И – соблюдать водный режим. Хотя бы 30 миллилитров на килограмм веса. И кофе-чай – это не питье. Только чистая вода. Вода – это формула здоровья для любого человека. Это как раз профилактика отеков, растяжек, это здоровая кожа.

То есть – здоровое питание актуально и для беременных?

Да. Все вкусняшки с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями очень серьезно отражаются на вашей поджелудочной и также проходят плацентарный барьер и в микродозах попадают вашему ребенку. Потому важно, чтобы пища была свежеприготовленной домашней. Чтобы исключить пищевое отравление. Потому что любое такое отравление может закончиться внутриутробным инфицированием. Особенно это важно на третьем триместре, когда плацентарный барьер немножко снижается, и ребенок более подвержен этим рискам. Моем руки, кушаем дома.

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Еще раз для бабушек, которые говорят – "ты что, нельзя себя во время беременности ни в чем ограничивать". Что беременным можно абсолютно все в любой момент – это неправда?

Да. Им можно все из здоровой пищи. А когда женщина начинает кушать за двоих-троих – это потом приносит много проблем со здоровьем мамы и малыша в следствии. А для нас очень важно сохранить здоровье женщины. Будет здоровая мама – будут здоровые дети.

Также женщины в третьем триместре начинают заедать страхи. Когда мы не готовимся к родам, не узнаем информацию, которая дает нам уверенность и поддержку, страхи занимают все большую позицию. И в предродовой момент мамы начинают кушать вкусненькое, баловать себя, компенсируя неосознанное. Я точно знаю, что у мам, которые ходят на мои занятия, такой потребности нет. У них есть уверенность в подготовке к такому важному этапу в жизни как встречи со своим ребенком.

Я не говорю, что нужно избавляться от страхов. Это хорошо, что они есть – они нам помогают становиться лучше, готовиться, обратить внимание на важное именно для нас. Например, если есть страх разрывов – я буду узнавать об этом, и пойму, что любая промежность может родить любого ребенка, если она здорова, без грибковых заболеваний. Так же буду соблюдать режим, кушать правильно, соблюдать питьевой режим, чтобы ткани были здоровые и готовые к родам. И во время родов я буду следовать за собой, за своими потребностями, даже за позой, которую мне захочется выбрать. И тогда это будет классная работа со страхом разрывов, у меня будет хороший результат.



Здоровое питание и любимые занятия – лучшее для беременной

Как происходят роды

Как понять, что уже пора в роддом?

Роды начинаются или с началом схваток, или с отхождением вод. Причем отхождение вод не является началом родовой деятельности, это преждевременный разрыв около плодовых оболочек, и при этом важно обратиться в роддом – потому что такие роды точно должны проходить под медицинским присмотром, по протоколам.

Настоящие роды начинаются со схваток. Они есть ложные, тренировочные и настоящие. Тренировочные появляются с 32 недели, а у некоторых мам – с 30-й просто каменеет животик, при этом нет болевых ощущений. С 36-37 недели появляются ложные схватки: тоже каменеет живот и появляется тянущее ощущение внизу живота и спине. Они тоже могут иметь последовательность и промежутки. Но настоящие схватки ни с чем не спутать.

Они идут по нарастающей, болевые ощущения уже стабильны. Мама чувствует, что живот теплеет, происходит прилив крови к матке. Промежуток между схватками сокращается, а боль становится ярче выраженной. Болевые ощущения в родах от 30 секунд до 2 минут. А схватки – от 5 до 15 минут. Это старт латентной фазы. В это время еще остаемся дома. Нам важно, чтобы в роддом поехать на активной фазе, чтобы не сбить настрой у женщины. Ей важно, чтобы было тихо, темно, тепло, безопасно. И самые лучшие условия – это дома.

Когда уже наступает активная фаза, схватки в промежутке от 1 минуты до 4, то есть – за 10 минут есть 3 хорошие активные схватки, это означает, что пора ехать в роддом. Там ее обязательно осматривает дежурный доктор. Если он видит раскрытие на 1-2 сантиметра или отсутствие раскрытия, констатирует латентную фазу, и рекомендует либо ехать домой, либо гулять вокруг роддома, либо идти в палату и ждать там. Это мама сама выбирает, как ей лучше.

Когда раскрытие 3 и больше сантиметров – это уже начало активной фазы, маму приглашают в родзал.

Касаемо списка вещей в роддом, я рекомендую отдельно пакет для мамы, папы, малыша. В родзал и в палату.

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На сегодня медикаменты исключены из этого списка. Платится либо взнос, либо потом докупаются медикаменты по мере необходимости. Мы не готовимся в роды с медикаментами, потому что это уже агрессия и настраивание на медицинское вмешательство. А мы готовимся к естественным родам.

Финальный момент пребывания в родзале – появился ребеночек. Насколько важно ему полежать на маме, зачем и сколько времени надо?

Это очень важно. Это запуск очень мощного процесса микробиома – формирования иммунитета. Ребенок рождается абсолютно стерильным, и находится на маме – это очень важный обмен для его дальнейшей жизни, тепловая цепочка. Мама ребенка выгревает, дает мягкую адаптацию после родов, осеменяет его микрофлору. И дыхание, и сердцебиение мамы придает ребенку уверенность, что он в безопасности. Длится этот процесс два часа после родов, мама в этот период находится в родзале, рекомендуется не вставать с кровати. В этот период ребенок прикладывается к груди по его запросу.

Как восстановиться после родов. Какие есть способы, сколько времени займет и что надо делать, а что – нет?

Это огромный блок. Но из основного – есть период 40 дней после родов, который идет на восстановление физиологическое и психологическое. Он может быть и больше. Но как правило – в пределах 40 дней.

Самое важное: маме нужен комфорт, чувство защищенности и безопасности, бытовая поддержка. Я всегда мам учу, что первые 40 дней у них режим "священная корова": маму важно освободить от бытовых забот, чтобы она насладилась ребенком, собой, новым состоянием. Все это будет намного лучше проходить, если будет организован вокруг круг поддержки – супруг, друзья, родители, если у них поддерживающий тип коммуникации.

Если родители выступают с авторитарным стилем воспитания, с директивностью в голосе и сравнениями, – это будет очень травматично для женщины. Для таких родителей я рекомендую список указаний. Например, приходит мама и говорит: "Почему ребенок у тебя в шапке" или "Почему без шапки?", или "Почему пол не помыт?", а вы сразу ей говорите – "Мам, мне нужна твоя помощь. Сходи в магазин, мне нужно то и это". Потому что у этой мамы такой язык любви. Она так говорит не потому, что плохая, а потому, что умеет так любить. И важно принять это. Но в послеродовом периоде женщина в состоянии маленькой девочки. И каждое слово в сторону может восприниматься агрессивно и с критикой. Потому важно сразу осознать, что это такой язык любви. И инструмент работы с ними – ценные указания, по-другому такие родители не умеют помогать. Надо четко озвучивать, чего вы от них ожидаете, и им будет легче помогать.

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Есть мамы, у которых поддерживающий тип воспитания. Это редкость, но они встречаются. Я даже предлагала таких мам как "мама напрокат": она приходит, убирает, готовит, и готова к любым просьбам ребенка, сидит рядом, ждет, не диктуя. Я даже спрашивала – "А вам не хочется поделиться своим опытом?". Она говорит: "Ну, что вы! Я рожала 30 лет назад, мне наоборот интересно учиться с вами, молодыми". Это очень круто, когда человеку в 50-60 лет интересно учиться с молодежью. Это говорит о поддержке, которую он дает, и реализации, которой он сам достиг. Потому что люди, унижающие слабых, таким образом тоже, к сожалению, испытывают реализацию.

Потому поддержка – это самое главное в послеродовом периоде. Тогда маме легче восстанавливаться.

Есть разные инструменты для восстановления – то же послеродовое пеленание, для закрытия родов. Но это не всем надо. Если есть хорошая поддержка, любящие люди рядом – женщина отлично восстанавливается сама.

И это не обязательно муж, правильно? Может быть подруга, если мужа нет?

Да. Но это надо делать в предродовом периоде – искать круг поддержки. Это могут быть ваши друзья, которые спрашивают "что тебе подарить после родов?". Элементарно – кастрюлю борща. Причем после родов вы живете в режиме нон-стоп. Это означает, что к вам ваши офисные друзья, которые до восьми на работе, могут приехать и в час ночи и приготовить борщ. Вы будете им безумно рады.

Очень важно также разгрузить женщину с точки зрения прогулки. Например, приходит папа с работы и забирает малыша на час-два на улицу, погулять. Мама в это время может выдохнуть, побыть сама с собой. Потому что очень трудно переключаться, отдавая все свое время одному человечку, важно иметь время и на себя. Это тоже профилактика выгорания для мамы.

И когда мама может озвучить свои желания и находит отклик в семье – это самое лучшее восстановление после родов.



Восстановлению после родов способствует поддержка близких

Касаемо физиологии – лучше спросить у гинеколога. Но я точно знаю, что те выделения, которые идут первые 40 дней – свидетельствуют о здоровье женщины. Следим за цветом, запахом, температурой. 42 дня женщина числится за тем роддомом, где она родила, и в случае каких-то моментов она может туда обратиться в любое время суток.

Спортивные нагрузки женщина может начинать по ощущениям. Единственное – не желательно примерно первые три месяца делать прямые упражнения на пресс. Потому что идет закрытие белой линии. Когда в три месяца убеждаетесь в закрытии белой линии – можно делать пресс. Но есть такие женщины, у которых это закрытие идет до года. Тут уже нужна консультация с доктором-хирургом, осмотр и дальнейшие рекомендации. Потому что диастазы появляются у мам по разным причинам, я встречала в основном у мам, которые начинают активно заниматься спортом после родов, не давая организму восстановиться.

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А с точки зрения психики – то поддержка и комфорт, важно хвалить маму. И у меня есть две ключевые мантры, которые я всем рекомендую.

Первая мантра: вы хорошая мама, при любой ситуации. Потому что в день будет в среднем пять человек, которые будут подвергать сомнению ваши навыки материнства.

Вторая мантра: вы "большая сися". У женщины достаточно молока, чтобы выкормить своего ребенка. Кормление грудью – это один из инструментов любви.

И для каждой мамы счастливый здоровый ребенок – это показатель ее успешности в материнстве. И когда начинаются проблемы с кормлением, весом, прикладыванием, у каждой мамы очень падает уверенность в себе, и это тоже может сыграть в пользу послеродовой апатии, депрессии. Потому важно осознать – у каждой женщины достаточно молока. Нет ни одной, у кого бы не было молока после рождения ребенка. То, что вы не видите его, не можете ощутить количество, достаточно ли – этого никак не понять. Нужно просто довериться природе, поверить в себя и почувствовать, что вы действительно "большая сися" – и у вас все получается.

Читайте на сайте 24 канала скоро: о партнерских родах, для чего они и как подготовиться – продолжение интервью с Тамарой Андреевой.

Все фото из личного архива Тамары.

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