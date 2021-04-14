Росіяни ввважають вступ України до НАТО смертельною загрозою. Кремль за жодних умов не може допустити цього, тож в України у відповідному процесі можуть виникнути труднощі.

Про це в програмі "Що це було?" розповів спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Також разом з Сергієм Лещенком актуальні питання в Україні обговорив російський публіцист Андрій Піонтковський та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.

До теми Створення баз НАТО на території України, – Яковенко сказав, що може зупинити агресію Росії

Про вступ України в НАТО

Олексій Арестович: Це не просто поразка. Росіяни розцінюють це (вступ України в НАТО – 24 канал) як смерть, смертельну загрозу. Вони за жодних умов не можуть допустити вступу України до НАТО.

Це означає, що нам доведеться пройти дуже нелегкий час для того, щоб вступити в Альянс. Ціною за цей шлях може бути повномасштабна або регіональна війна з Росією.

Питання полягає в тому, чи готовий український народ заплатити повномасштабною війною з Росією за вступ в НАТО. Це не популярна тема, багато хто говорить: "Ви виправдовуєте позицію Москви". Але ми повинні бути тверезим, якщо ми брехатимемо, то нічого не побудуємо.

Я думаю, що проміжний статус головного партнера США був би дуже потужним важелем і позицією на шляху до НАТО, але російським режим не змириться з цим.

Андрій Піонтковський: Я 2 роки на всіх українських екранах повторюю, що Україні потрібно домовлятись про відповідний статус. Відповідним статусом володіють такі країни як:

Ізраїль;

Японія;

Австралія.

Україні потрібні союзники не через рік, як займає будь-яка процедура вступу, а сьогодні і завтра. Це реально зробити завтра.

Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео 24 каналу

Про розмову Байдена та Путіна

Андрій Піонтковський: Розвідка доклала Байдену, що Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Він подзвонив вбивці для того, щоб якось запевнити його зробити паузу, запросити на саміт і виграти цим якийсь час, зупинити неминучу війну, але ефект був зовсім іншим.

У Москві це сприйняли як знак слабкості Джозефа Байдена. За останні дні вірогідність масштабної війни стала значно більшою, бо у Кремлі абсолютно повірили у свою безкарність

Російські військові кореспонденти ведуть репортажі з Донбасу. Підготовка й інформаційна, й воєнна до вторгнення досягнула свого піку.

Довідка. 13 квітня президент США Джозеф Байден та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони обговорили ескалацію на Сході України зокрема.

Про зупинення будівництва "Північного потоку-2"

Андерс Аслунд: "Північний потік-2" – дуже актуальне питання. Ні Путін, ні Байден не сказали, що вони його розв'язали.

Мені здається, що його ("Північного потоку-2" – 24 канал) не буде. США це зупинить через те, що з'явилось багато питань у Конгресі США і від республіканців, і від демократів.

Економічно цей проєкт не має ніякого змісту, це лише політичний і корупційний проєкт.

Що відомо про "Північний потік-2"