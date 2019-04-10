Довгий список поразок Путіна, – Wiener Zeitung

Росія переживає занепад і тому поводиться все агресивніше. Західний світ налаштований жорстко протистояти діям Кремля.

Представник Держдепартаменту США Крістофер Робінсон в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung розповів про вихід з договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД) та небезпеку з боку Росії.

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Ми, як і раніше, сподіваємося, що Москва змінить свої погляди. Але Росія досі порушує договір і створює цілі ракетні батальйони. У будь-якому разі нам зрозуміло одне: ми маємо справу зі справжньою загрозою від Росії, – з договором чи без нього. І ця загроза спрямована не тільки на США, а й, перш за все, на Європу. Ми до останнього прагнули зберегти життя договору, але нині вважаємо, що вихід з договору – найкращий варіант як для безпеки Сполучених Штатів, так і для безпеки Європи, – сказав дипломат.

"Я думаю, Володимир Путін просто хоче показати: Росія – велика держава, що стоїть на шляху Заходу, – вважає Робінсон. – Він проти нашої системи, проти наших цінностей, проти європейської архітектури колективних систем співробітництва. Але мене цікавить таке питання: для чого Кремль інвестує гроші в розробку нових бойових комплексів і озброєння? Хіба Путін не бачить, що російське населення взагалі-то хоче підвищення пенсій? Покращення умов та якості життя, соціального забезпечення? У Росії більшість невдоволена соціальною та економічною ситуацією. Тому не думаю, що російське населення зацікавлене в цьому озброєнні. Думаю, що населення було б більш зацікавленим у покращенні стосунків зі США та Європою".

Робінсон окремо виділив невдачі Кремля за кордоном:

Список поразок Путіна сьогодні дуже довгий: невдала спроба путчу в Чорногорії, марна спроба підірвати переговори між Північною Македонією та Грецією. У будь-якій іншій країні подібна серія зовнішньополітичних невдач призвела б до внутрішньополітичних проблем… А Україна взагалі стала фатальною поразкою Путіна. Якщо він мав наміри перешкоджати руху України на захід, то своєю агресією проти Києва, Москва досягла зворотного – Київ безперечно бере курс на Захід, Україна прийняла рішення на користь Європи та проти Росії. Найкращий шлях для підкреслення мети Росії в Україні, – це сприяти тому, щоб Україна досягла економічного та політичного успіху.

Коментуючи контакти Кремля з передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа та підтримку Москви правопопулістських партій в Європі, Робінсон підкреслив: "Політичний вплив – це частина гібридної війни. Голова російського генштабу Валерій Герасимов дав зрозуміти, що гібридна війна – це частина російської доктрини. В США ми називаємо це просто "зловмисним впливом". Він приймає форму пропагандистських кампаній, політичного втручання, кіберкампаній…"

На питання видання про позицію США стосовно проекту газопроводу "Північний потік-2" дипломат відповів:

Збільшення залежності Європи від російських поставок енергії – погана ідея. Росія не надійний партнер. До того ж "Північний потік-2" сповільнить рух Європи в напрямку альтернативної енергії. Якщо коротко: "Північний потік-2" – не в інтересах Європи.

Робінсон резюмує, що зараз світ вступв у еру знову відродженого суперництва великих держав.

Росія та Китай протиставляють себе Заходу. Обидві держави виступають проти нашої системи цінностей, наших принципів та проти світопорядку, який встановився після закінчення Другої світової війни. Але Росія переживає занепад і все більш агресивно реагує на нього. Ми повинні протистояти цій агресії як трансатлантичне співтовариство.

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