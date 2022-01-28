Президент НОО "Международный центр помощи" Сергей Косяк рассказал в сети о том, какая информация начала ему поступать после стрельбы на "Южмаше".

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Условия службы в части Нацгвардии в Днепре

По словам Косяка, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактников, служивших в воинской части 3021 Нацгвардии. Они рассказали ужасающие факты о своей службе. В частности, о том, что командование части постоянно нарушало правила.

Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение,

– рассказал служивший там.

Кроме того, в части якобы систематически притесняли "неудобных" – приказывали начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.

Также военный жаловался, что физическая расправа, угрозы, психологическое давление, калечить жизнь и здоровье солдата были нормой.

Более того – мужчина добавил, что солдат принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли "неудобных".

По словам президента "Международного центра помощи", в настоящее время группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готова рассказать об этом во всеуслышание. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что в военной части, срочник которой расстрелял своих коллег, несколько месяцев назад произошла драка. Кроме того, там вроде бы издевались над стрелком. Всю эту информацию уже проверяют правоохранители.

Стрельба на "Южмаше" в Днепре: основное

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Отрывок из сообщения Сергея Косяка:

Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования.

Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части 3021 НГУ.

Далее пишу оригинальный текст одного из обратившихся:

«Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.

Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.



Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части.

Сотни человеческих судеб искалечили командиры в/ч 3021".