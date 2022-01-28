Президент НОО "Международный центр помощи" Сергей Косяк рассказал в сети о том, какая информация начала ему поступать после стрельбы на "Южмаше".
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Условия службы в части Нацгвардии в Днепре
По словам Косяка, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактников, служивших в воинской части 3021 Нацгвардии. Они рассказали ужасающие факты о своей службе. В частности, о том, что командование части постоянно нарушало правила.
Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение,
– рассказал служивший там.
Кроме того, в части якобы систематически притесняли "неудобных" – приказывали начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.
Также военный жаловался, что физическая расправа, угрозы, психологическое давление, калечить жизнь и здоровье солдата были нормой.
Более того – мужчина добавил, что солдат принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли "неудобных".
По словам президента "Международного центра помощи", в настоящее время группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готова рассказать об этом во всеуслышание. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.
Стрельба на "Южмаше" в Днепре: основное
- Срочник Артем Рябчук в ночь на 27 января открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были нести охрану на заводе "Южмаш". В результате погибли 5 человек, еще 5 получили ранения.
- После содеянного Рябчук вместе с оружием покинул завод. Однако впоследствии нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится. Его задержали в селе Подгородном в Днепропетровской области.
- Рябчуку выдвинули подозрение сразу по трем статьям: умышленное убийство, дезертирство и похищение военнослужащим оружия. 28 января ему будут избирать меру пресечения. Следователи будут просить арест без права внесения залога.
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Отрывок из сообщения Сергея Косяка:
Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования.
Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части 3021 НГУ.
Далее пишу оригинальный текст одного из обратившихся:
«Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.
Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.
Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части.
Сотни человеческих судеб искалечили командиры в/ч 3021".