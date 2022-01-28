Доводили до смерти и закрывали в психушках: военные о руководстве части в Днепре

Военные из части в Днепре, срочник из которой застрелил 5 человек, рассказали о "дедовщине" и произволе командования. В частности, о том, что командиры издевались над солдатами и доводили их до суицидов.

Президент НОО "Международный центр помощи" Сергей Косяк рассказал в сети о том, какая информация начала ему поступать после стрельбы на "Южмаше".

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Условия службы в части Нацгвардии в Днепре

По словам Косяка, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактников, служивших в воинской части 3021 Нацгвардии. Они рассказали ужасающие факты о своей службе. В частности, о том, что командование части постоянно нарушало правила.

Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение,

– рассказал служивший там.

Кроме того, в части якобы систематически притесняли "неудобных" – приказывали начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.

Также военный жаловался, что физическая расправа, угрозы, психологическое давление, калечить жизнь и здоровье солдата были нормой.

Более того – мужчина добавил, что солдат принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли "неудобных".

По словам президента "Международного центра помощи", в настоящее время группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готова рассказать об этом во всеуслышание. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.

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Ранее стало известно, что в военной части, срочник которой расстрелял своих коллег, несколько месяцев назад произошла драка. Кроме того, там вроде бы издевались над стрелком. Всю эту информацию уже проверяют правоохранители.

Отрывок из сообщения Сергея Косяка:

Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования.

Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части 3021 НГУ.

Далее пишу оригинальный текст одного из обратившихся:

«Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.

Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.



Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части.

Сотни человеческих судеб искалечили командиры в/ч 3021".