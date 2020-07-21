Киев накрыла непогода: поваленные деревья, подтопления и пробки – фото, видео
Киев и область накрыла серьезная непогода. До конца дня 21 июля в столице будут грозы и шквалы ветра. Дожди уже подтопили улицы и повалили деревья, часть общественного транспорта остановилась.
В Укгидрометцентре объявили о І уровне опасности в Киеве – желтый, сообщает 24 канал.
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Кое-где шквалы ветра достигают 15-20 метров в секунду.
Последствия непогоды
Сильный ветер уже вызвал падение дерева в Святошинском районе Киева.
Дерево упало на автомобиль / Фото с фейсбук-страницы Святошинского района Киева
На Борщаговской дерево упало на автомобиль и перекрыло движение по дороге.
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Проблемы с общественным транспортом
По данным "Киевпастранса", из-за скопления воды произошли задержки в работе троллейбусов и трамваев по маршрутам:
- трамваи – № 14; 15, 18 (по улице Дмитриевская и улицы Полтавская); № 11, 12, 16, 19 (по улице Кириловская/пивной завод);
- троллейбусы – № 41; 22, 27 (по улице Гетьмана/ улицы Олексы Тихого); 5, 7 (по проспекту Победы/ станция метро "Берестейская").
Сейчас часть общественного транспорта уже возобновила работу, но курсирует с отклонением от графика.