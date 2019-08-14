Дождь, град и сильный ветер срывали крыши и обесточивали села: где пострадали больше всего

Украинские спасатели в течение суток 13 августа экстренно выезжали 1 тысячу 995 раз и спасли жизнь 18 людям. Несмотря на это, непогода в стране смогла наделать беды – из-за сильного дождя, гроз, града и порывистого ветра 205 населенных пунктов обесточены.

Чрезвычайные ситуации из-за непогоды в Украине возникли в пяти областях. Больше всего пострадала Черниговщина – там без электричества 105 населенных пунктов. Во Львовской таких 40, в Черновицкой – 26, 24 на Киевщине и 10 – в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Кроме обесточивания, непогода нанесла и другие неприятности. Сильнее всего их почувствовали Черниговская область и Буковина.

Черниговщина

В Корюковском районе в селе Перелюб ветром снесло 300 квадратных метров кровли школы, а также кровлю из 25 домов. В Городнянском районе в селе Ильмовка тоже пострадала школа и еще 22 дома. В Добрянке Репкинского района с крыши школы снесло еще больше кровли – примерно 400 квадратных метров. К тому же, сорвало крышу с двухэтажного многоквартирного дома. К счастью, люди не пострадали.



Ветер валил деревья прямо на дома на Черниговщине / Фото cheline.com.ua

Непогода была сильнее не только чем деревья, но и чем железобетон / Фото cheline.com.ua

Черновицкая область

Град размером с яйцо накрыл город Сторожинец. Более 700 квадратных метров крыш разбито, а еще и 30 окон, почти два километра площади крыш местных гимназий. Из первой школы вообще снесло 4 тысячи метров кровли. Повреждены десятки автомобилей, а количество домов, пострадавших от непогоды, до сих пор не посчитали. Но и здесь обошлось без пострадавших.



Град огромных размеров выпал на Буковине / Фото "Чернівецький промінь"

12 августа ужасная непогода случилась в Одесской области: многотонные дома сносило, как карточные – подробнее в материале 24 канала.