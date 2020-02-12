Дождь в поезде: в вагоне поезда с дырявого потолка текла вода – видео

В вагоне электрички из дырявого потолка текла вода / Скриншот из видео

В пассажирском поезде Днепр – Запорожье с дырявого потолка лило как из ведра. К счастью, вагон был полупустым. Поэтому люди смогли пересесть в "сухое" место.