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      Дождь в поезде: в вагоне поезда с дырявого потолка текла вода – видео

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      В вагоне электрички из дырявого потолка текла вода / Скриншот из видео

      В пассажирском поезде Днепр – Запорожье с дырявого потолка лило как из ведра. К счастью, вагон был полупустым. Поэтому люди смогли пересесть в "сухое" место.

      Видео с условиями в пригородном поезде опубликовал в ютубе один из пассажиров.

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      На видео заметно, как в вагоне поезда сквозь дырявый потолок льется вода. Пригородный поезд ехал по маршруту Днепр – Запорожье. Вагон был полупустым. Поэтому люди имели возможность убежать от дождя в поезде и пересесть в "сухое" место.

      В вагоне электрички с потолка лилась вода: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Железная дорога Новости Запорожья Новости Днепра
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