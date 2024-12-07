Дожди снова накроют большинство областей: где, когда и сколько дней будут, ждать ли сильных осадков

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди. Кое-где с мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

По прогнозу синоптиков, 8 декабря на Правобережье, 9-го в западных, днем и в большинстве южных и центральных областей будут идти дожди. На Западе также ожидается мокрый снег. Между тем на остальной территории Украины без осадков.

10 декабря в большинстве областей осадки преимущественно в виде дождя, на Севере и Западе с мокрым снегом,

– отметили в Укргидрометцентре.

В северо-восточной части на дорогах местами гололедица. В воскресенье, 8 декабря, ночью в Украине, кроме Запада, днем на Левобережье местами порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Также синоптики прогнозировали, что на Юге ночью +1 – +5 градусов, днем +4 – +11. В Крыму до +14 градусов. На остальной территории Украины ночью и днем от -2 до +5 градусов.

Погода на 8 – 12 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

По ориентировочному прогнозу на картах, 11 декабря дожди ожидаются почти по всей Украине. Кое-где, в частности, на Западе и Севере, с мокрым снегом. Только на Львовщине и Волыни ночью небольшой снег, днем без осадков.

Далее, 12 декабря, на Западе дождей не прогнозируют. Только ночью ожидается небольшой мокрый снег. Между тем в других областях в четверг преимущественно дожди с мокрым снегом.