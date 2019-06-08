ДОЗОР наглядно показал, как работают спецназовцы-пограничники: фото и видео

Как доставляют оперативные группы спецназовцев на места совершения преступления на государственной границе Украины, как осуществляется высадка спецгрупп и задержание злоумышленников – эти и другие операции показали журналистам и простым зрителям военнослужащие ДОЗОРа в Киеве на Днепре 7 июня.

8 мая США передали в пользование украинским пограничникам два катера Safe Boat 27. Обучение под надзором американских инструкторов длилось 30 дней, и вот 7 июня военнослужащие Десятого отдельного отряда оперативного реагирования (ДОЗОР) отчитались об успехах и показали свои навыки, необходимые для охраны государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Бойцы ДОЗОРа отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде.

ДОЗОР на Днепре: смотрите фото

Также спецназовцы показали навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27, доставки и высадки оперативных спецгрупп и других операций, необходимых для охраны государственной границы.

Смотрите видео об украинских пограничников-спецназовцев:

К слову, катера Safe Boat 27 можно использовать как для патрулирования, так и для выполнения рейдово-штурмовых задач. Команда катера – 4 военнослужащих, и в случае необходимости на нем можно разместить до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Что такое ДОЗОР?Это орган охраны государственной границы, Десятый отдельный отряд оперативного реагирования. Особые задачи отряда:

– проведение локальных (точечных) действий на определенных Госпогранслужбой направлениях;

– участие в организации охраны мест пребывания президента Украины и других должностных лиц;

– поддержание постоянной готовности к выполнению задач, которые возникают внезапно в мирное время;

– поддержка боевой готовности при переходе с мирного на военное положение.