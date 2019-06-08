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      ДОЗОР наглядно показал, как работают спецназовцы-пограничники: фото и видео

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      Боец ДОЗОРа на американском Safe Boat 27
      Боец ДОЗОРа на американском Safe Boat 27 / Госпогранслужба

      Как доставляют оперативные группы спецназовцев на места совершения преступления на государственной границе Украины, как осуществляется высадка спецгрупп и задержание злоумышленников – эти и другие операции показали журналистам и простым зрителям военнослужащие ДОЗОРа в Киеве на Днепре 7 июня.

      8 мая США передали в пользование украинским пограничникам два катера Safe Boat 27. Обучение под надзором американских инструкторов длилось 30 дней, и вот 7 июня военнослужащие Десятого отдельного отряда оперативного реагирования (ДОЗОР) отчитались об успехах и показали свои навыки, необходимые для охраны государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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      Бойцы ДОЗОРа отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решения нестандартных ситуаций на воде.

      ДОЗОР на Днепре: смотрите фото

       

       

      Также спецназовцы показали навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27, доставки и высадки оперативных спецгрупп и других операций, необходимых для охраны государственной границы.

      Смотрите видео об украинских пограничников-спецназовцев:

      К слову, катера Safe Boat 27 можно использовать как для патрулирования, так и для выполнения рейдово-штурмовых задач. Команда катера – 4 военнослужащих, и в случае необходимости на нем можно разместить до 20 бойцов десанта со снаряжением.

      Что такое ДОЗОР?Это орган охраны государственной границы, Десятый отдельный отряд оперативного реагирования. Особые задачи отряда:
      – проведение локальных (точечных) действий на определенных Госпогранслужбой направлениях;
      – участие в организации охраны мест пребывания президента Украины и других должностных лиц;
      – поддержание постоянной готовности к выполнению задач, которые возникают внезапно в мирное время;
      – поддержка боевой готовности при переходе с мирного на военное положение.

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      Теги: Новости США Новости Украины Новости Киева Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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