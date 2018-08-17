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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Драчуны-радикалы снова стали посмешищем: Ляшко публично отчитал Мосийчука за драки в эфире

141 Читати новину українською
Игорь Мосийчук (слева) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (справа)
Игорь Мосийчук (слева) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (справа) / Радио Свобода

Лидер радикалов Олег Ляшко на странице в Facebook публично отругал коллегу Игоря Мосийчука за вчерашнюю драку в прямом эфире и посоветовал спокойнее реагировать на оппонентов.

Отметим, 16 августа, народные депутаты Сергей Шахов от партии "Воля народа" и Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" жестоко подрались в прямом эфире телеканала "Прямой".

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"Игорь Мосийчук должен значительно спокойнее реагировать на провокации провластных оппонентов. Украинцы ждут от нас не зрелищ, а хлеба с маслом, работы и достойной зарплаты. Это то, что я предлагаю", – написал Ляшко.

Мосийчук в ответ пообещал исправиться и неистово начал восхвалять Ляшко. Назвал его своим лидером и будущим президентом.

Такие поклоны от Ляшко Мосийчука рассмешили пользователей соцсети, а депутатам посоветовали общаться в приватных сообщениях.

Теги: Новости политики Новости Украины столкновения Игорь Мосийчук Олег Ляшко
Источник: 24 канал
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