Драчуны-радикалы снова стали посмешищем: Ляшко публично отчитал Мосийчука за драки в эфире

Лидер радикалов Олег Ляшко на странице в Facebook публично отругал коллегу Игоря Мосийчука за вчерашнюю драку в прямом эфире и посоветовал спокойнее реагировать на оппонентов.

Отметим, 16 августа, народные депутаты Сергей Шахов от партии "Воля народа" и Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" жестоко подрались в прямом эфире телеканала "Прямой".

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"Игорь Мосийчук должен значительно спокойнее реагировать на провокации провластных оппонентов. Украинцы ждут от нас не зрелищ, а хлеба с маслом, работы и достойной зарплаты. Это то, что я предлагаю", – написал Ляшко.

Мосийчук в ответ пообещал исправиться и неистово начал восхвалять Ляшко. Назвал его своим лидером и будущим президентом.

Такие поклоны от Ляшко Мосийчука рассмешили пользователей соцсети, а депутатам посоветовали общаться в приватных сообщениях.