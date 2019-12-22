Dragon Capital покупает львовский "Идея Банк": детали

Группа Dragon Capital вместе с частным инвестором купят львовский "Идея Банк". Соглашение о приобретении 100% акций банка у польского холдинга Getin Holding уже подписали.

Об оформлении купли сообщили в фейсбуке инвестиционной компании Dragon Capital.

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Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения,

– говорится в сообщении.

На сайте Getin Holding указано, что акции покупают кипрская Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. с острова Джерси и физическое лицо.

Цена покупки составляет 1,368 миллиарда гривен, или 224,76 миллиона польских злотых. Но из этой цены вычтут суммы дивидендов до закрытия сделки и цену 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" (около 5 миллионов гривен). Цена также может быть снижена в результате переговоров сторон и подготовки независимым аудитором отчета.

Что известно про "Идея Банк"

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2019 года была польская финансовая группа Getin Holding S.A.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (7,013 миллиарда гривен) банк занимал 25-е место среди 76 действующих банков Украины.

Польский финансовый холдинг выставил украинский "Идея Банк", главный офис которого находится во Львове, на продажу в октябре 2019 года.

Что известно о Getin Holding?Польская финансовая группа. Сферы деятельности: розничные банковские услуги, автокредитование, лизинг, ипотека, посредничество в страховании.

В состав компании входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецкий.

Что известно о Dragon Capital?Крупнейшая инвестиционная компания Украины. Работает в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, частных инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.



В 2016-2018 компания с европейскими и американскими партнерами инвестировала в недвижимость Украины около 400 миллионов долларов.