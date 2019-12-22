14:31
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Dragon Capital покупает львовский "Идея Банк": детали

      40 Читати новину українською
      Dragon Capital купит львовский "Идея Банк" / economica.com.ua

      Группа Dragon Capital вместе с частным инвестором купят львовский "Идея Банк". Соглашение о приобретении 100% акций банка у польского холдинга Getin Holding уже подписали.

      Об оформлении купли сообщили в фейсбуке инвестиционной компании Dragon Capital.

      Читайте также: СБУ требует от "Приватбанка" согласовывать иски против Коломойского: документ

      Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным банком Украины, а также после выполнения сторонами предварительных условий соглашения,
      – говорится в сообщении.

      На сайте Getin Holding указано, что акции покупают кипрская Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. с острова Джерси и физическое лицо.

      Цена покупки составляет 1,368 миллиарда гривен, или 224,76 миллиона польских злотых. Но из этой цены вычтут суммы дивидендов до закрытия сделки и цену 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" (около 5 миллионов гривен). Цена также может быть снижена в результате переговоров сторон и подготовки независимым аудитором отчета.

      Что известно про "Идея Банк"

       

      • "Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2019 года была польская финансовая группа Getin Holding S.A.
      • По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (7,013 миллиарда гривен) банк занимал 25-е место среди 76 действующих банков Украины.
      • Польский финансовый холдинг выставил украинский "Идея Банк", главный офис которого находится во Львове, на продажу в октябре 2019 года.

      Что известно о Getin Holding?Польская финансовая группа. Сферы деятельности: розничные банковские услуги, автокредитование, лизинг, ипотека, посредничество в страховании.
      В состав компании входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румыния), Carcade (Россия). Крупнейшим бенефициаром Getin Holding является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецкий.

      Что известно о Dragon Capital?Крупнейшая инвестиционная компания Украины. Работает в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, частных инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

      В 2016-2018 компания с европейскими и американскими партнерами инвестировала в недвижимость Украины около 400 миллионов долларов.

      22 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2331
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Инвестиции Новости Польши Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 349
      сегодня , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 338
      сегодня , 09:03 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 663
      21 декабря , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 654
      21 декабря , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 1015
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук