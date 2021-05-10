Драка между депутатом горсовета от "Слуги народа" Андреем Тимчуком и местным предпринимателем произошла 6 мая в Харькове. После инцидента директор боксерского клуба Сергей Федченко предложил им спарринг.

Он заявил, что считает такие проявления агрессии со стороны известных людей нецивилизованными. Более того, это произошло в публичном месте.

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Если двое взрослых адекватных мужчин хотят "выпустить пар", то предлагаю им встретиться на ринге в честном поединке по спортивным правилам олимпийского бокса в нашем клубе "Теодорос",

– написал директор клуба Федченко.

По его словам, клуб уже вышел из карантина, а поэтому работники смогут все легко организовать.

"Со своей стороны гарантирую предоставить соперникам боксерского ринг клуба, спортивный инвентарь (перчатки, шлемы, капы), секундантов (если у них нет своих), профессионального беспристрастного рефери и судейскую коллегию", – добавил Федченко.

Драка депутата и бизнесмена: коротко