Драка "слуги народа" и бизнесмена в Харькове: им предложили спарринг в боксерском клубе
Драка между депутатом горсовета от "Слуги народа" Андреем Тимчуком и местным предпринимателем произошла 6 мая в Харькове. После инцидента директор боксерского клуба Сергей Федченко предложил им спарринг.
Источник:фейсбук Сергея Федченко
Он заявил, что считает такие проявления агрессии со стороны известных людей нецивилизованными. Более того, это произошло в публичном месте.
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Если двое взрослых адекватных мужчин хотят "выпустить пар", то предлагаю им встретиться на ринге в честном поединке по спортивным правилам олимпийского бокса в нашем клубе "Теодорос",
– написал директор клуба Федченко.
По его словам, клуб уже вышел из карантина, а поэтому работники смогут все легко организовать.
"Со своей стороны гарантирую предоставить соперникам боксерского ринг клуба, спортивный инвентарь (перчатки, шлемы, капы), секундантов (если у них нет своих), профессионального беспристрастного рефери и судейскую коллегию", – добавил Федченко.
Драка депутата и бизнесмена: коротко
- Инцидент произошел на парковке возле отеля Kharkiv Palace 6 мая. Причины – неизвестны.
- Известно, что "слуга народа", который подрался с предпринимателем, – бывший муж главы Харьковской ОГА Айны Тимчук.
- В полиции рассказали, что оба "бойца" написали заявления в полицию друг на друга.
- Видео драки можно посмотреть здесь.
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