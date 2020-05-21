Драка между "АТОшником" и "помощником депутата" в Харькове: били ногами по голове – видео (18+)

В Харькове разгорелся скандал после публикации видео, на котором парень, который представился участником АТО, избил другого парня. Тот якобы назвался помощником депутата, но само удостоверение оказалось просроченным.

Видео с дракой опубликовали в группе "Харьков 1654".

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Начала спора на видео нет. Поэтому оно начинается с того, что парню отдают удостоверение. И говорят, что оно просроченное. Именно после этого один из мужчин, который там был, начинает его бить. В том числе ногами по голове. Тот в ответ даже не защищается.

Видео избиения в Харькове (осторожно, 18+)

Кого избили

Впоследствии стало известно, что избили Ивана Литвинова. Он сирота. Мать отказалась от него через несколько часов после рождения. Поэтому детство он провел в пяти детских домах.

В 2011 году Иван Литвинов получил премию "Гордость страны" за работу с детьми-сиротами.

Конфликт и удостоверение помощника депутата

Впоследствии было опубликовано еще одно видео. На нем тот же Иван Литвинов беседует с полицейскими. Именно там он и демонстрирует удостоверение помощника депутата. Сам Иван, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Видео спора Ивана Литвинова и полицейских

При этом, как впоследствии там появились молодые люди, которые избили Ивана, – неизвестно.

Кто нападавший

Довольно быстро определили и того, кто бил Ивана. Оказалось, что нападавший – действительно военный.