На станции "Дворец спорта" Харьковского метро 3 апреля мужчина напал на полицейского. Причиной было то, что его попросили надеть маску. Нападавший оказался нетрезвым.

Полицейский получил несколько ударов в голову. Драку устроил 46-летний житель Харькова.

К теме В центре Киева мужчина выстрелил из-за маски в охранника в ТРЦ: злоумышленника уже задержали

Что известно об этом событии

Когда страж увидел нетрезвого пассажира, сразу сделал ему замечание за отсутствие маски. Тот отреагировал на это агрессивно и начал бросаться на полицейского с кулаками.

На видео с места происшествия заметно, что в их стычку вмешался другой пассажир. Он одним движением подбил ноги мужчины и бросил его на пол. Впоследствии к ним подошел охранник метрополитена, который помог полицейскому отвести злоумышленника в комнату полиции.

Момент драки с полицейским в метро Харькова: видео телеграм-канала "ХС | Харьков"

Что грозит харьковчанину за это нарушение

На место происшествия для выяснения обстоятельств прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали и открыли уголовное производство по статье о насилии в отношении правоохранителя. Максимальное наказание по ней – 5 лет тюрьмы.

Обратите внимание "Боишься сдохнуть": из-за маски женщина обругала пенсионера в автобусе Кременчуга – видео



Размер штрафов за отсутствие масок / Инфографика 24 канала