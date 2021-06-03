2 июня в сети появилось видео, в котором фигурирует жена пострадавшего. Она рассказала некоторые подробности инцидента, а также о состоянии здоровья своего мужа.

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Жена порезанного врача рассказала подробности инцидента

Жена пластического хирурга, которого 13 раз ударили ножом в Одессе, записала видео.

Говорит, что напавшего не знает и никаких отношений с ним не имела.

По ее же словам, состояние пострадавшего мужа тяжелое, но стабильное (он в реанимации).

Ну а остальное, мол, – тайна следствия.

Хочу прояснить ситуацию. Действительно, была драка, во время которой мой муж получил 13 ножевых ранений. Он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном. Касаемо Дениса (рэпер Logas – 24 канал) – он не является моим любовником, интимной связи с ним у меня не было, могу это доказать хоть на полиграфе,

– сказала женщина.

Драка в Одессе на Промышленной: что известно

В полиции ранее сообщили, что нападавшему с ножом – 28 лет. Мол, у него с потерпевшим 30 мая произошла ссора, которая переросла в драку. Свидетели же сообщили об инциденте правоохранителям.

Один из участников драки госпитализировали с многочисленными ранениями. Другому же объявили подозрение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (наказывают за такое в Украине заключением до 8 лет).

Между тем в местных СМИ Одессы написали, что участники драки – это пластический хирург Алексей Сыновец и музыкант-рэпер Денис Логос (Logas) . А конфликт возник якобы потому, что жена хирурга позвонила любовнику-рэперу и пожаловалась ему, что муж ее избил.