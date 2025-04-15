Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепра.

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В Днепре между мужчинами в форме произошла драка

15 апреля в полицию города поступило сообщение, что вблизи вокзала произошла драка между мужчинами. Инцидент произошел утром. Один из участников конфликта ранил своего оппонента ножом. На видео, которое публиковали в социальных сетях, видно, что у одного из мужчин рука была полностью в крови. Правоохранители сразу же начали устанавливать обстоятельства поножовщины.

Двое мужчин в кроссовках и камуфляже дрались, во время чего один из них ударил несколько раз ножом другого,

– пишут пользователи сети.

Полиция подтвердила, что в результате драки между двумя мужчинами, один из них получил травмы. Он доставлен в больницу. Медики осмотрели пострадавшего и оценили тяжесть его травм.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции. Правоохранители установили личности участников драки. Информация об инциденте внесена в журнал Единого учета, сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, подобная ситуация произошла на одной из улиц Киева. Там между гражданским и военным произошел конфликт, в результате которого первый сильно ранил воина. Во время ссоры у подъезда злоумышленник ударил военного ножом в грудь. После этого нападавший скрылся, оставив мужчину в крови лежать на земле.