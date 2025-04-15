Возле вокзала в Днепре подрались мужчины в военной форме: в ход пошел нож
- В Днепре возле железнодорожного вокзала произошла драка между двумя мужчинами в военной форме, один из которых ранил другого ножом.
- Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия, информация внесена в журнал Единого учета.
В Днепре возле железнодорожного вокзала произошел конфликт между двумя мужчинами в военной форме. Один из них получил ранения и госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепра.
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В Днепре между мужчинами в форме произошла драка
15 апреля в полицию города поступило сообщение, что вблизи вокзала произошла драка между мужчинами. Инцидент произошел утром. Один из участников конфликта ранил своего оппонента ножом. На видео, которое публиковали в социальных сетях, видно, что у одного из мужчин рука была полностью в крови. Правоохранители сразу же начали устанавливать обстоятельства поножовщины.
Двое мужчин в кроссовках и камуфляже дрались, во время чего один из них ударил несколько раз ножом другого,
– пишут пользователи сети.
Полиция подтвердила, что в результате драки между двумя мужчинами, один из них получил травмы. Он доставлен в больницу. Медики осмотрели пострадавшего и оценили тяжесть его травм.
В Днепре подрались двое мужчин в военной форме: видео из соцсетей
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции. Правоохранители установили личности участников драки. Информация об инциденте внесена в журнал Единого учета, сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, подобная ситуация произошла на одной из улиц Киева. Там между гражданским и военным произошел конфликт, в результате которого первый сильно ранил воина. Во время ссоры у подъезда злоумышленник ударил военного ножом в грудь. После этого нападавший скрылся, оставив мужчину в крови лежать на земле.