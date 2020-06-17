В выпуске программы "Есть вопрос" за 17 июня – разговоры о местных выборах начались еще за год до их проведения. На должность городского головы Киева выстроилась очередь. Возглавить Киев хочет ресторатор Николай Тищенко, Александр Дубинский, Михаил Добкин, якобы Александр Ткаченко и Сергей Притула.

Также в выпуске "є вопрос" на 24 канале: Соратник Коломойского Максим Бужанский планирует стать мэром Днепра. Это депутат, который материт своих избирателей и называет их "инфантилами", а журналистов – тупыми овцами, требует вернуть в Раду и школы русский язык и жестко критикует Революцию достоинства.