Драка болельщиков в Одессе: мужчинам грозит уголовная ответственность

В субботу, 21 июля, в отделы полиции Одессы были доставлены 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк во время футбольного матча Динамо-Шахтер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

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"В течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк. После проверки в отношении семерых из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УКУ", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Остальные конфликтные ситуации, которые назревали между фанатами, благодаря своевременному вмешательству и профессиональным действиям правоохранителей удалось потушить на начальной стадии", – рассказали правоохранители.

Напомним, перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе на стадионе "Черноморец" произошла массовая потасовка с участием фанатов. Однако между собой не сошлись болельщики "Динамо" и "Шахтера", которые играли в этот день, а представители фан-движения "Черноморца" "Сегедка" против фанатов "Динамо".