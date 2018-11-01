Драка фанатов "Динамо" после матча с "Минаем": новое видео схватки

В среду, 31 октября, киевское "Динамо" сыграло против футбольного клуба "Минай" из Закарпатской области. Матч закончился победой киевлян, а уже после игры произошла стычка с участием фанатов столичного клуба.

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Что стало причиной столкновения – пока неизвестно. Стоит отметить, что фанаты в этом матче были на дополнительно устроенных трибунах за воротами, а от поля их отгораживала сетка.

Уже после матча к фанатам сначала пришли неизвестные лица. По свидетельству болельщиков "Динамо", среди них был руководитель службы охраны президента ФК "Минай" Валерия Пересоляка, который имел с собой пистолет, которым и угрожал болельщикам на трибунах.

"А потом царьку что-то не понравилось, может то что ребята залезли на стену, или пиротехника, может еще что-то и он запустил на гостевую трибуну около 60 молодых людей в черной одежде без знаков с пистолетами и газовыми баллончиками", – говорится в заметке фаната "Динамо" Виталия Шеремета.

Стоит отметить, что во время схватки были использованы газовые баллончики. А все началось именно после приказа "начальника охраны".

Видео стычки фанатов с неизвестными на матче "Минай" – "Динамо" (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

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Впоследствии было опубликовано видео, которое может быть началом схватки между так называемой охраной и фанатами "Динамо"

Видео начала стычки фанатов и охраны (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

А также где у так называемого "начальника охраны" есть с собой пистолет.

Видео с пистолетом начальника охраны (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Также было опубликовано видео, где правоохранители вбегают на сектор. Стоит отметить, что они пришли туда, когда уже началась схватка.

Видео прихода правоохранителей в сектор "Динамо" (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

К слову, что ни на сайте "Динамо", ни "Миная", информации об этой схватке нет.