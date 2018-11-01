21:11
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Драка фанатов "Динамо" после матча с "Минаем": новое видео схватки

      156 Читати новину українською
      Николай Шапаренко благодарит киевских фанатов
      Николай Шапаренко благодарит киевских фанатов / ФК "Минай"

      В среду, 31 октября, киевское "Динамо" сыграло против футбольного клуба "Минай" из Закарпатской области. Матч закончился победой киевлян, а уже после игры произошла стычка с участием фанатов столичного клуба.

      Читайте также: "Динамо" победило "Минай" в довольно тяжелом матче Кубка Украины: видео голов

      Что стало причиной столкновения – пока неизвестно. Стоит отметить, что фанаты в этом матче были на дополнительно устроенных трибунах за воротами, а от поля их отгораживала сетка.

      Уже после матча к фанатам сначала пришли неизвестные лица. По свидетельству болельщиков "Динамо", среди них был руководитель службы охраны президента ФК "Минай" Валерия Пересоляка, который имел с собой пистолет, которым и угрожал болельщикам на трибунах.

      "А потом царьку что-то не понравилось, может то что ребята залезли на стену, или пиротехника, может еще что-то и он запустил на гостевую трибуну около 60 молодых людей в черной одежде без знаков с пистолетами и газовыми баллончиками", – говорится в заметке фаната "Динамо" Виталия Шеремета.

      Стоит отметить, что во время схватки были использованы газовые баллончики. А все началось именно после приказа "начальника охраны".

      Видео стычки фанатов с неизвестными на матче "Минай" – "Динамо" (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      Читайте также: Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала

      Впоследствии было опубликовано видео, которое может быть началом схватки между так называемой охраной и фанатами "Динамо"

      Видео начала стычки фанатов и охраны (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      А также где у так называемого "начальника охраны" есть с собой пистолет.

      Видео с пистолетом начальника охраны (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      Также было опубликовано видео, где правоохранители вбегают на сектор. Стоит отметить, что они пришли туда, когда уже началась схватка.

      Видео прихода правоохранителей в сектор "Динамо" (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      К слову, что ни на сайте "Динамо", ни "Миная", информации об этой схватке нет.

      Теги: Футбол Спорт Ультрас Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      US Open: У Серены Уильямс не было проблем в первом раунде
       29 августа 2012 , 12:33
      Баскетболист Миличич получит 7 млн долларов компенсации от "Миннесоты"
       1 октября 2012 , 10:57
      Ничья в пользу немцев. "Шахтер" - "Байер" - 0:0
       5 ноября 2013 , 21:14
      Драгович: Австрия хочет обыграть Россию - за украинцев
       7 августа 2014 , 21:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук