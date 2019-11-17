17:22
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Драка и слезоточивый газ: агрессивные молодчики атаковали вьетнамцев на "Седьмом километре".

      91 Читати новину українською
      Молодчики с кулаками набросились на вьетнамцев на "Седьмом километре" под Одессой (иллюстративное фото)

      Под Одессой на популярном промышленном рынке "Седьмой километр" группа молодых людей напала на вьетнамцев и между ними началась потасовка. Также во время беспорядков распылили слезоточивый газ.

      Как пишет местное издание "Думская", молодчики устроили дебош, потому что вьетнамцы, по их мнению, являются "нелегальными валютчиками".

      Обратите внимание! Выломанные двери, слезоточивый газ и полиция: жесткий конфликт между верующими произошел на Буковине

      Во время схватки кто-то распылил газ, а у одной женщины отобрали сумку с деньгами.

      По словам журналистов, охрана рынка предотвратить нападение не смогла, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.

      Ресурс добавляет, что нападавших возглавляет Тодор Пановский. О нем известно, что он – оперный певец, выпускник Одесской национальной музыкальной академии. В свое время был членом самообороны Одессы, сегодня является активным участником "Антитрухановского майдана" (Геннадий Труханов – городской голова Одессы).

      На "Седьмом километре" под Одессой между агрессивными молодчиками и вьетнамцами началась драка: видео

      К слову, в конце октября в Одессе на Греческой площади произошел конфликт между иностранцами и местными жителями. В результате ранений два человека погибли: 28-летний житель города – на месте происшествия, 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летний одессит – госпитализирован и он находился в крайне тяжелом состоянии.

      Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала свое роскошное жилье: видео
      сегодня
      1959
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Вьетнам столкновения
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 17:00 Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      Юрій Семенюк 692
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сегодня , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 493
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сегодня , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 202
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      сегодня , 12:01 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      Михайло Гема 1313
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сегодня , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 675
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук