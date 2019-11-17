Драка и слезоточивый газ: агрессивные молодчики атаковали вьетнамцев на "Седьмом километре".

Под Одессой на популярном промышленном рынке "Седьмой километр" группа молодых людей напала на вьетнамцев и между ними началась потасовка. Также во время беспорядков распылили слезоточивый газ.

Как пишет местное издание "Думская", молодчики устроили дебош, потому что вьетнамцы, по их мнению, являются "нелегальными валютчиками".

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Во время схватки кто-то распылил газ, а у одной женщины отобрали сумку с деньгами.

По словам журналистов, охрана рынка предотвратить нападение не смогла, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.

Ресурс добавляет, что нападавших возглавляет Тодор Пановский. О нем известно, что он – оперный певец, выпускник Одесской национальной музыкальной академии. В свое время был членом самообороны Одессы, сегодня является активным участником "Антитрухановского майдана" (Геннадий Труханов – городской голова Одессы).

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К слову, в конце октября в Одессе на Греческой площади произошел конфликт между иностранцами и местными жителями. В результате ранений два человека погибли: 28-летний житель города – на месте происшествия, 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летний одессит – госпитализирован и он находился в крайне тяжелом состоянии.