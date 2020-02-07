Драка на сессии Вышгородского горсовета: у одного из участников заметили пистолет – видео
На сессии городского совета Вышгорода между депутатом и местным жителем возник конфликт, который перерос в драку. У одного из участников драки на пол выпал пистолет и раскладной нож.
Правоохранители установили участников драки, обнаружили и изъяли оружие. Об этом сообщает полиция Вышгорода на своей фейсбук-странице.
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Полиция возбудила уголовное дело из-за незаконного обращения с оружием и избиения.
Решается вопрос о назначении экспертизы /
По данным местного издания "Взгляд", драка произошла во время перерыва. Конфликт затеял директор местного рынка Игорь Тыхан, который начал скандалить с депутатом Борисом Матко.
Смотрите видео драки в горсовете Вышгорода:
Вышгород на карте: