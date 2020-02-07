18:38
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Драка на сессии Вышгородского горсовета: у одного из участников заметили пистолет – видео

      35 Читати новину українською
      Драка в Вышгороде / Скрин из видео

      На сессии городского совета Вышгорода между депутатом и местным жителем возник конфликт, который перерос в драку. У одного из участников драки на пол выпал пистолет и раскладной нож.

      Правоохранители установили участников драки, обнаружили и изъяли оружие. Об этом сообщает полиция Вышгорода на своей фейсбук-странице.

      Смотрите также: Массовая драка со стрельбой в Харькове: появилось видео стычки и взрыва

      Полиция возбудила уголовное дело из-за незаконного обращения с оружием и избиения.


      Решается вопрос о назначении экспертизы /

      По данным местного издания "Взгляд", драка произошла во время перерыва. Конфликт затеял директор местного рынка Игорь Тыхан, который начал скандалить с депутатом Борисом Матко.

      Смотрите видео драки в горсовете Вышгорода:

      Вышгород на карте:

       

      Приложение Дия – где скачать
      сегодня
      9148
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Война между Коломойским и Зеленским: какими могут быть последствия для Украины
      Антон Голобородько 198
      сегодня , 17:30 Куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел со службы: что это значит для Украины
      Віталій Дейнега 150
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      121
      сегодня , 17:00 Кому действительно нужны субсидии
      Юрій Вітренко 64
      сегодня , 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
      Олександр Бевза 126
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук