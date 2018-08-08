Драка с участием звезды "Такси" Сами Насери: актер в критическом состоянии может ослепнуть

В одном из клубов Москвы французский актер, звезда фильмов "Такси" Сами Насери подрался с другим посетителем заведения из-за микрофона для караоке, после которой актер может потерять зрение.

Вчера, 8 августа, Насери сделали сложную операцию – заменили хрусталик глаза – которая длилась 10 часов. Ему заменили хрусталик глаза. Однако отмечается, что если хрусталик не приживется, Насери может ослепнуть на один глаз. Об этом ТСН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Ранее у актера уже диагностировали перелом орбиты глаз. Как оказалось, в баре белорусы попали именно в больное место.



Сами Насер после драки в московском баре

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Москве в караоке-баре Voice избили актера Сами Насери, вследствие чего врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.