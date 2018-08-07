Драка с участием звезды "Такси" Сами Насери в Москве: известна причина столкновения

В одном из клубов Москвы французский актер, звезда фильмов "Такси" Сами Насери подрался с другим посетителем заведения из-за микрофона для караоке.

Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что конфликт начался из-за микрофона для караоке, который французский актер не поделил с белорусским посетителем заведения.

Сейчас Насери успешно прооперировали в одной из московских больниц.

Также известно, что делом сейчас занимается участковый, однако пока никто не задержан.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Москве в караоке-баре Voice избили актера Сами Насери, в результате чего врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.