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      Драка "слуг народа" в Раде: что об ее участнике знает пранкер Джокер – фото

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      Пранкеры Джокер в своей переписке вспоминал Лероса / Коллаж 24 канала

      Пранкеры Джокер обнародовал несколько фото с переписками, в которых упоминается участник парламентской драки нардеп Гео Лерос. В беседе его вспоминают как "человека творчества".

      Так, на этот раз Джокер от имени "слуги народа" Тищенко пообщался с мэром Киева Виталием Кличко. Соответствующие изображения он обнародовал в своем телеграмм-канале.

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      Сегодня подрались два нардепа от Зе – Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко. Тот успел составить свое мнение о юном политике. И пару слов о Ткаченко,
      – отметил он.

      Джокер намекнул, что продолжение еще следует ждать, но обнародовал несколько скриншотов из переписки.

      Ткаченко – человек творческий! Податливый на мелкие шалости... В последнее время он с Гусовским и Антоненко много времени проводят. А у нас все говорят, что они с "задним приводом". Поэтому, брат, осторожнее там в парламенте,
      – пишет Кличко пранкеру-"Тищенко".

      Позже Джокер направляет Кличко фото Гео Лероса и просит Кличко написать что-то о нем.

      Я хорошо его знаю! Человек искусства... Член вашей фракции. Новый друг Ткаченко. Бывший мой советник, вел проект муралов. Пришел, попросился рисовать муралы и статус советника. А потом попросился отпустить его к вам. Сейчас, пожалуй, законы пишет,
      – высказался о Леросе Кличко.


      Кличко в переписке с Джокером написал, что думает о Ткаченко / скриншот


      Кличко о Гео Леросе / скриншот


      Кличко пранкеру Джокеру о Гео Леросе / скриншот

      Что известно о драке в Раде между "слугами народа"?
      Она произошла между нардепами Максимом Бужанским и Гео Леросом в стенах парламента 5 декабря. Народные избранники подрались за колонной, расположенной в секторе "Европейской Солидарности". Драка якобы произошла из-за того, что Лерос во внутреннем чате оскорбил свою коллегу Ирину Верещук. Та, в свою очередь, пожаловалась на это Бужанскому. Последний решил разобраться с Леросом с помощью кулаков.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Виталий Кличко Максим Бужанский Пранкер Джокер
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