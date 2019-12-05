Драка "слуг народа" в Раде: что об ее участнике знает пранкер Джокер – фото

Пранкеры Джокер обнародовал несколько фото с переписками, в которых упоминается участник парламентской драки нардеп Гео Лерос. В беседе его вспоминают как "человека творчества".

Так, на этот раз Джокер от имени "слуги народа" Тищенко пообщался с мэром Киева Виталием Кличко. Соответствующие изображения он обнародовал в своем телеграмм-канале.

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Сегодня подрались два нардепа от Зе – Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко. Тот успел составить свое мнение о юном политике. И пару слов о Ткаченко,

– отметил он.

Джокер намекнул, что продолжение еще следует ждать, но обнародовал несколько скриншотов из переписки.

Ткаченко – человек творческий! Податливый на мелкие шалости... В последнее время он с Гусовским и Антоненко много времени проводят. А у нас все говорят, что они с "задним приводом". Поэтому, брат, осторожнее там в парламенте,

– пишет Кличко пранкеру-"Тищенко".

Позже Джокер направляет Кличко фото Гео Лероса и просит Кличко написать что-то о нем.

Я хорошо его знаю! Человек искусства... Член вашей фракции. Новый друг Ткаченко. Бывший мой советник, вел проект муралов. Пришел, попросился рисовать муралы и статус советника. А потом попросился отпустить его к вам. Сейчас, пожалуй, законы пишет,

– высказался о Леросе Кличко.



Кличко в переписке с Джокером написал, что думает о Ткаченко / скриншот



Кличко о Гео Леросе / скриншот



Кличко пранкеру Джокеру о Гео Леросе / скриншот

Что известно о драке в Раде между "слугами народа"?

Она произошла между нардепами Максимом Бужанским и Гео Леросом в стенах парламента 5 декабря. Народные избранники подрались за колонной, расположенной в секторе "Европейской Солидарности". Драка якобы произошла из-за того, что Лерос во внутреннем чате оскорбил свою коллегу Ирину Верещук. Та, в свою очередь, пожаловалась на это Бужанскому. Последний решил разобраться с Леросом с помощью кулаков.