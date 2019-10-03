Драка в Полтаве с участием пьяного полицейского: правоохранитель объяснил, почему напал на людей

Полицейскому Василию Твердохлебу из Полтавы, который вместе с сыном устроил масштабную драку, избрали меру пресечения. Судьи отправили мужчину под арест на 60 суток.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Полицейский Твердохлеб вместе с сыном избили на улице двух студентов, а потом начали досаждать еще и женщине. За нее вступился случайный свидетель, который также получил от нападавших. Услышав крики, из дома выбежал муж потерпевшей женщины, и, чтобы остановить драку, совершил предупредительный выстрел вверх резиновой пулей. В результате столкновения тяжкие телесные повреждения получил один из студентов, ему удалили селезенку.

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Дело взялись расследовать полтавские правоохранители и ГБР. В результате – Твердохлеба уволили со службы в рядах полиции и объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Также на судебном заседании ему избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней.

Во время заседания прокурор рассказал, что Василий Твердохлеб наносил своим жертвам удары предметом, похожим на биту – его до сих пор не нашли. Сам полицейский отрицает, что имел биту и говорит: в него стреляли, передает интернет-издание "Полтавщина".



Василий Твердохлеб с адвокатом/ фото интернет-издания " Полтавщина"

Адвокат подозреваемого просил назначить подзащитному домашний арест с ношением электронного браслета.

В то же время Твердохлеб рассказал свою версию событий. Так, он пояснил, что на скамейке, возле которой стояли молодые люди, постоянно были "бульбуляторы" (самодельные приборы для курения конопли). Он считает, что студенты употребляли наркотики, и это его изрядно раздражало, поэтому он не выдержал и избил одного из студентов.

Сына полицейского тоже вскоре могут привлечь к ответственности. Сейчас решается вопрос о квалификации его действий.



Сын Василия Твердохлеба/ фото интернет-издания " Полтавщина"

Что известно о полицейском-нападавшем Твердохлебе?

Он – сержант полиции. Пришел в батальон "Полтава" в 2014-м и в основном служил в зоне АТО и ООС. Его сын тоже участвовал в боевых действиях в зоне АТО, в результате чего получил психические расстройства.