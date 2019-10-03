18:03
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Драка в Полтаве с участием пьяного полицейского: правоохранитель объяснил, почему напал на людей

      115 Читати новину українською
      Василий Твердохлеб
      Василий Твердохлеб / интернет-издание "Полтавщина"

      Полицейскому Василию Твердохлебу из Полтавы, который вместе с сыном устроил масштабную драку, избрали меру пресечения. Судьи отправили мужчину под арест на 60 суток.

      Инцидент произошел вечером 29 сентября. Полицейский Твердохлеб вместе с сыном избили на улице двух студентов, а потом начали досаждать еще и женщине. За нее вступился случайный свидетель, который также получил от нападавших. Услышав крики, из дома выбежал муж потерпевшей женщины, и, чтобы остановить драку, совершил предупредительный выстрел вверх резиновой пулей. В результате столкновения тяжкие телесные повреждения получил один из студентов, ему удалили селезенку.

      Смотрите также: Полицейский ударил по лицу девушку в супермаркете Днепра: видео

      Дело взялись расследовать полтавские правоохранители и ГБР. В результате – Твердохлеба уволили со службы в рядах полиции и объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Также на судебном заседании ему избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней.

      Во время заседания прокурор рассказал, что Василий Твердохлеб наносил своим жертвам удары предметом, похожим на биту – его до сих пор не нашли. Сам полицейский отрицает, что имел биту и говорит: в него стреляли, передает интернет-издание "Полтавщина".

      Василь Твердохліб
      Василий Твердохлеб с адвокатом/ фото интернет-издания " Полтавщина"

      Адвокат подозреваемого просил назначить подзащитному домашний арест с ношением электронного браслета.

      В то же время Твердохлеб рассказал свою версию событий. Так, он пояснил, что на скамейке, возле которой стояли молодые люди, постоянно были "бульбуляторы" (самодельные приборы для курения конопли). Он считает, что студенты употребляли наркотики, и это его изрядно раздражало, поэтому он не выдержал и избил одного из студентов.

      Сына полицейского тоже вскоре могут привлечь к ответственности. Сейчас решается вопрос о квалификации его действий.

      син Василя Твердохліба
      Сын Василия Твердохлеба/ фото интернет-издания " Полтавщина"

      Что известно о полицейском-нападавшем Твердохлебе?
      Он – сержант полиции. Пришел в батальон "Полтава" в 2014-м и в основном служил в зоне АТО и ООС. Его сын тоже участвовал в боевых действиях в зоне АТО, в результате чего получил психические расстройства.

      blog_ava
      Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива: фото и первый комментарий
      сегодня
      1076
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Скандал Полиция Решение суда Новости Полтавы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 3
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 692
      Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      сегодня , 15:00 Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      Катерина Петренко 145
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1647
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук