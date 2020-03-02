12:56
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Драка в столичном ресторане: Киву вызывают в ГБР

      - Читати новину українською

      Нардепа Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Причина – драка в столичном ресторане. Кива должен появиться в ГБР 2 марта в 14:00.

      Нардепа фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" допросят по делу драки в столичном ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

      Обратите внимание: Кива отредактировал пост про 23 февраля 5-летней давности: в сети высмеяли его за "принципиальность"

      По поручению генпрокурора следователь вызвал ГБР Киву на 2 марта, на 14:00 для вручения письменного сообщения о подозрении,
      – говорится в сообщении.

      кива дбр виклик бійкаПовестка о вызове Киви в ГБР / Пресс-служба ГБР

      кива бійка дбр виклик
      Киву 2 марта на 14:00 вызывают в ГБР / Пресс-служба ГБР

      Что известно о драке с участием Кивы

      • 22 января 2020 года в одном из столичных ресторанов произошла драка между Кивой и ветераном АТО. По словам Кивы, он в драку не вступал, а к ветерану подошел с целью "попросить вести себя прилично". Также он утверждает, что конфликту в ресторане предшествовали угрозы в соцсетях.
      • Ветеран АТО Михаил Майнов ответил, что Кива вел себя агрессивно.
      • После драки генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.
      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Киева АТО Илья Кива
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 11:02 История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы
      Соня Волошин
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 09:00 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук