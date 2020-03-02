Драка в столичном ресторане: Киву вызывают в ГБР
Нардепа Илью Киву вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Причина – драка в столичном ресторане. Кива должен появиться в ГБР 2 марта в 14:00.
Нардепа фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" допросят по делу драки в столичном ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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По поручению генпрокурора следователь вызвал ГБР Киву на 2 марта, на 14:00 для вручения письменного сообщения о подозрении,
– говорится в сообщении.
Повестка о вызове Киви в ГБР / Пресс-служба ГБР
Киву 2 марта на 14:00 вызывают в ГБР / Пресс-служба ГБР
Что известно о драке с участием Кивы
- 22 января 2020 года в одном из столичных ресторанов произошла драка между Кивой и ветераном АТО. По словам Кивы, он в драку не вступал, а к ветерану подошел с целью "попросить вести себя прилично". Также он утверждает, что конфликту в ресторане предшествовали угрозы в соцсетях.
- Ветеран АТО Михаил Майнов ответил, что Кива вел себя агрессивно.
- После драки генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил против депутата уголовное дело.