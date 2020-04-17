15:56
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Драма в Кривом Роге: мужчина расстрелял молодую пару и выпрыгнул с 8 этажа

      - Читати новину українською

      В Покровском районе Кривого Рога произошла жуткая стрельба. В результате от полученных ранений женщина скончалась на месте, а еще одного мужчину госпитализировали в больницу. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле, а затем покончил с собой. Трагедия произошла вечером 16 апреля.

      Детали от полиции

      По информации пресс-службы Нацполиции в Днепропетровской области, правоохранители предварительно установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и после – еще и по ногам 27-летнего мужчины.

      Важно Жене Кожары объявили подозрение по делу об убийстве Старицкого: какое наказание ей грозит

      В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личность вероятного стрелка. Это 52-летний житель Кривого Рога. Правда, во время штурма квартиры, в которой находился подозреваемый, мужчина совершил самоубийство – выпрыгнул из окна восьмого этажа.

      По месту его жительства полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Они предполагают, что именно из него нападавший мог стрелять в своих жертв. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

      Оружие, из которого, вероятно, стрелял нападавший в мужчину и женщину

      По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство – часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

      Новые подробности

      Заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Его жертвами стала пара – девушка с парнем. Последний сейчас находится в реанимации.

      По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность.

      Имя стрелка – Герман Юрьевич Полев.

      К теме Массовое убийство в России: мужчина расстрелял соседей, потому что те шумели

      К слову, похожий инцидент недавно произошел в Черновцах. Здесь неизвестный выстрелил в 33-летнего местного жителя. К сожалению, последний скончался в больнице. Что стало причиной преступления, в полиции пока не говорят.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Антон Геращенко Новости Кривого Рога Криминал
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:02 Как открыть ФЛП онлайн на карантине: подробная инструкция
      Статті 127287
      сегодня , 12:00 Коронавирус COVID-2019 в Китае: количество жертв больше, чем считали до сих пор
      Медицина 233892
      сегодня , 10:37 Дым из Чернобыля пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – фото, видео
      Новини України 29690
      сегодня , 10:19 "Не знали с чем сталкиваемся": как встретили коронавирус в "украинском Ухане" Монастыриске
      Новини України 3297
      сегодня , 10:15 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 128751
      сегодня , 11:51 Пробки из-за блокпостов на въезде в Киев: какова ситуация на данный момент – видео
      Новини України 7373
      сегодня , 09:50 Новый пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
      Новини України 96832
      сегодня , 12:08 В Украине теперь действуют новые штрафы за поджог травы: суммы и инфографика
      Новини України 8973
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 11:02 Эпоха коронавируса: как демократия проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      сегодня , 08:30 Даже коронавирус против Путина, или Парада не будет
      Олександр Коваленко