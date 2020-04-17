Драма в Кривом Роге: мужчина расстрелял молодую пару и выпрыгнул с 8 этажа

В Покровском районе Кривого Рога произошла жуткая стрельба. В результате от полученных ранений женщина скончалась на месте, а еще одного мужчину госпитализировали в больницу. Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле, а затем покончил с собой. Трагедия произошла вечером 16 апреля.

Детали от полиции

По информации пресс-службы Нацполиции в Днепропетровской области, правоохранители предварительно установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и после – еще и по ногам 27-летнего мужчины.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личность вероятного стрелка. Это 52-летний житель Кривого Рога. Правда, во время штурма квартиры, в которой находился подозреваемый, мужчина совершил самоубийство – выпрыгнул из окна восьмого этажа.

По месту его жительства полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Они предполагают, что именно из него нападавший мог стрелять в своих жертв. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Оружие, из которого, вероятно, стрелял нападавший в мужчину и женщину

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство – часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Новые подробности

Заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что злоумышленник стрелял из охотничьего ружья. Его жертвами стала пара – девушка с парнем. Последний сейчас находится в реанимации.

По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность.

Имя стрелка – Герман Юрьевич Полев.

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К слову, похожий инцидент недавно произошел в Черновцах. Здесь неизвестный выстрелил в 33-летнего местного жителя. К сожалению, последний скончался в больнице. Что стало причиной преступления, в полиции пока не говорят.