Как приготовить драники: простые и вкусные рецепты

Драники – это одно из самых вкусных блюд! Хрустящая корочка и нежная серединка не позволяют драникам долго стоять на столе, потому что их очень быстро съедают. Как приготовить вкусные классические драники, а также драники с мясом и в горшочках – далее в материале.

Чтобы приготовить вкусные драники, мало просто придерживаться рецепта. Нужно знать еще и несколько секретов, чтобы ваше блюдо стало настоящим украшением стола!

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Секреты приготовления драников:

1. Для приготовления драников используют натертую сырую картошку. Чтобы она не темнела, нужно отжать лишнюю воду и добавить немного молока или кефира.

2. Не используйте молодой картофель, он содержит много крахмала, что портит вкус драников.

3. Чтобы получить мягкие и нежные драники используйте очень мелкую терку. Это займет у вас довольно много времени, но результат того стоит. Если же вы хотите деруны с хрустящей корочкой, то берите большую терку.

4. В картофель можно добавлять и другие овощи – кабачки, тыкву, морковь и тому подобное. Также по желанию можно добавить и нарезанную зелень – петрушку, укроп, зеленый лук и тому подобное.

5. Деруны стоит есть сразу после приготовления, так как при хранении они теряют свой цвет и нежный вкус.

Классический рецепт драников



Классический рецепт дерунів

Ингредиенты:

- 700 г картофеля;

- 2 средние луковицы;

- 1 яйцо;

- 2 ст. ложки муки;

- 2 ст. ложки молока;

- масло для жарки;

- молотый черный перец по вкусу;

- соль по вкусу.

Рецепт приготовления классических дерунов:

1. Картофель почистите и натрите на мелкой терке. Лук тоже натрите, или мелко нарежьте. Хорошо перемешайте, через марлю отожмите массу и слейте лишнюю жидкость.

2. Добавьте в овощную массу молоко, яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешайте.

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3. Разогрейте масло на сковороде. Когда она будет горячей, ложкой выкладывайте небольшие оладьи из картошки. Они будут выглядеть лучше, если все драники будут одного размера. Что касается размера, отдайте предпочтение маленьким драникам, так как большие могут не прожариться. После того, как деруны подрумянятся с одной стороны, переверните их на другую и жарьте до золотистой корочки. Лучше всего к драникам подходит сметана.

Рецепт дерунов с грибами в горшочке



Рецепт дерунов с грибами в горшочке

Ингредиенты:

- 700 г картофеля;

- 400 г грибов;

- 2 средние луковицы;

- 1 яйцо;

- 2 ст. ложки муки;

- 2 ст. ложки молока;

- 50 г сливочного масла;

- 1 стакан сметаны;

- 150 г твердого сыра;

- масло для жарки;

- молотый черный перец по вкусу;

- соль по вкусу.

Рецепт приготовления дерунов с грибами в горшочке:

1. Сначала приготовьте драники. Картофель почистите и натрите на мелкой терке. Лук тоже натрите. Хорошо перемешайте, через марлю отожмите массу и слейте лишнюю жидкость. Добавьте в овощную массу яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешать. Пожарьте все драники и выложите на бумажное полотенце, чтобы избавится от лишнего масла.

2. Грибы (можно взять как сезонные грибы, так и шампиньоны) помойте и нарежьте ломтиками. Жарьте на сковородке до полного испарения жидкости. Добавьте нарезанный лук, посолите и поперчите.

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3. На другой сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку, соль и перец. Натрите сыр на крупной терке, также добавьте в сковородку и перемешайте соус до однородности.

4. В каждый горшочек выложите драники, затем грибы и полейте соусом. По желанию, можно сверху еще присыпать сыром. Запекайте драники в горшочках 20-30 минут в духовке.

Рецепт дерунов с мясом



Рецепт дерунов с мясом

Ингредиенты:

- 700 г картофеля;

- 300 г фарша;

- 2 средние луковицы;

- 1 яйцо;

- 2 ст. ложки муки;

- 2 ст. ложки молока;

- масло для жарки;

- молотый черный перец по вкусу;

- соль по вкусу.

Рецепт приготовления дерунов с мясом:

1. Картофель почистите и натрите на мелкой терке. Лук тоже натрите. Хорошо перемешайте, через марлю отожмите массу и слейте лишнюю жидкость. Добавьте в овощную массу молоко, яйцо, муку, соль, перец и хорошо перемешайте.

2. Подготовьте мясную начинку. В фарш (можно взять любой) добавьте мелко порезанный лук, хорошо перемешайте, посолите и поперчите. Если фарш слишком густой, добавьте в него ложку воды.

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3. На разогретую сковороду выложите по ложке картофельной массы, прижмите ее, сверху выложите чайную ложку фарша и снова накройте сверху картофельной массой. Жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!