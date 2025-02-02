Драпатый отреагировал на убийство военного ТЦК
В Полтавской области 1 февраля застрелили военнослужащего ТЦК. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на преступление и осудил действия нападающего.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерал-майора в сети.
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Нет никаких оправданий убийству
Драпатый в сети заявил, что убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Командующий Сухопутных войск отметил, что не имеет права молча наблюдать за волной пренебрежения к защитникам Украины, которая только растет. Военный акцентировал, что подобные действия – за гранью того, что можно терпеть.
Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул,
– написал Драпатый.