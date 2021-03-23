Дрібна Чеська торгова компанія EPI Group з Брно розіслала споживачам листи "про обмежену спеціалізовану пропозицію концентратів титанової сировини" Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК).

У ньому вона запропонувала їм весь спектр продукції виробника: два види ільменіту – Вільногірський та Іршанський, рутил, циркон, ставроліт та дистен-сілліманіт на умовах FOB (продавець зобов'язаний доставити товар в порт і занурити на вказане покупцем судно). Про це йдеться в пропозиції EPI Group, розісланій потенційним покупцям.

EPI Group не є переробником, це нова торгова компанія, створена 18 лютого 2019 року. Її засновник – Павло Присяжнюк – володіє 30% компанії. Статутний капітал становить 15 тисяч чеських крон (700 доларів).

Тим не менш, на його сайті значиться, що він реалізує досить дорогі продукти: енергетичні ресурси, мінерали, Мінеральні добрива та метали.

Відомо, що EPI Group викуповує продукцію ОГХК не безпосередньо, а через другу Чеську фірму-прокладку – Belanto, яка поставляла ільменіт Іршанського ГЗК ОГХК до Криму.

Також Belanto реалізовувала продукцію Вільногірського ГМК на адресу російського ВСМПО "Авісма" ("дочка" російського концерну "Рособоронпром", який виробляє озброєння з титану).

Учасники ринку підозрюють, що власник EPI Group Павло Присяжнюк де-факто контролює менеджмент ОГХК і управляє держпідприємством в інтересах менеджменту ФДМ – Дениса Кудіна і Дмитра Сенніченка.

Офіційно в профілі Павла Присяжнюка на Linkedin йдеться, що з 2014 року він є членом правління шведської компанії Milsen Energy AB і партнером юридичної фірми AIM Group.

Своєю чергою, Milsen Energy AB володіє – "Карпатигаз", фінансовим директором якої до 2016 року був нинішній в.о. голови правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Артур Сомов.

АТ "ОГХК" – унікальний виробник титаномісткої сировини в Східній Європі. Володіє потужностями Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

ФДМ планує продати ОГХК на аукціоні у 2 кварталі 2021 року. Стартова ціна компанії може скласти 2 млрд гривень.