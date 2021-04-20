В Харькове трамвай сошел с рельсов и дрифтовал боком: внутри были пассажиры – видео
В Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Во время спуска с горы он развернулся и сунулся на автомобиль. Это произошло утром 20 апреля на улице Морозова.
Источник:24 канал
Видео этого момента опубликовали в сети. Вероятно, его автором является водитель автомобиля, который едва не задело электротранспортом.
К теме В Харькове установят аварийные кнопки в электротранспорте
Трамвай сходит с рельсов в Харькове: видео телеграм-канала "ХС | Харьков"
Больше об инциденте
- На видео видно, что трамвай сходит с рельсов из-за большой скорости.
- Затем он развернулся на 90 градусов и сунулся так дороге вниз.
- Электротранспорт вылетел на встречную полосу.
- Там едва не врезался в автомобиль, но водитель успел вовремя уехать.
- В момент, когда это случилось, в салоне электротранспорта были люди.
- Как сообщает Zaxid.net, никто из них не получил повреждений.
- Трамвай остановился посреди рельсов и частично перекрыл дорогу.
- В результате происшествия на дороге образовались пробки.
Ликвидация последствий аварии: видео телеграм-канала "Харьков LIVE"
Поделиться новостью